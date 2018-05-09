Fenerbahçeli yönetici Galatasaray'a meydan okudu!

‘AKHİSAR ÇOK ÜZDÜ’

"HOCAYI DİNLESEK ŞİMDİ LİDERDİK"

"ANAMIZIN AK SÜTÜ KADAR HAK ETTİK"

Erdinç Şahin

, Galatasaray’a meydan okudu. Son düdüğe kadar şampiyonluğu asla bırakmayacaklarını ve sonunda mutlu sona ulaşacaklarını söyleyen Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Son düdüğe kadar şampiyonluk şansımız devam ediyor. Sonuna kadar kovalayacağız. Taraftarlarımızın tek bir vücut olup coşkuyla kenetlenerek şampiyonluk için takımımızı son düdüğe kadar desteklemeleri gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi taraftarımızla birlikte çok büyük zaferler elde etmiştik, yine taraftarlarımızla futbolcularımız birlik olursa bu şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından bir tanesi biziz. G.Saray son dakikaya kadar nefesimizi ensesinde hissedecek. Son dakikaya kadar şampiyonluk şansımızı sürdüreceğiz.Artık önümüzde iki maç 180 dakika var. Ellerinden geldiği kadar taraftarlarımızın takımların arkasında olmaları lazım. Önümüzdeki sene de yeni bir sayfa açarak sıfırdan takımların arkasında geçmişte olduğu gibi durmaları lazım. Şampiyon olarak önümüzdeki sezona da daha büyük bir motivasyonla başlarız. Bu sezon Akhisarspor karşılaşması da beni en çok üzen karşılaşmalardan biriydi. Akhisar maçını burada kazansaydık bugün liderdik belki. Camianın da şampiyon olacağımız yönünde hissiyatı var. İki defa son maçta şampiyonluğu kaybetmiştik. Benim de hissiyatım sanki son maçta kazanacağımız gibi. İnşallah öyle bir durum gerçekleşir ve camia daha büyük bir mutluluk yaşar. İnşallah şampiyon oluruz.”Aykut Hoca ilk günden beri ‘Bu takım şampiyonluğun en büyük favorisi, şampiyon olacak’ dedi. O günlerde de puan farkı vardı, ona rağmen bunu söyledi. Bence Aykut Hoca’ya inanmak lazım, biz yönetim olarak ona inanıyoruz. Aykut Hoca çok samimi beyanlar veriyor. Hoca eğer futbolculara güvenmese böyle bir inancı olmaz. Bu kadar iddialı konuşmaz.Aykut Hoca dengeli insan, olmayacak şeye söz vermeyen, gücü yetmeyecek şeye iddiaya girmeyen yapıya sahip. Biz yöneticiler olarak ona zaten güveniyoruz. Camia olarak baştan itibaren hocanın söylediklerine ve samimiyetine itibar etseydik bugünlerde daha rahat bir fikstürle, puan farkıyla önde olurduk.”“Camia olarak sıkıntılı atlattığımız bir sezon sonunda, halen 2 kupaya talip durumdayız. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası’nda final, anamızın ak sütü gibi hak ederek ulaştığımız bir nokta. Akhisar çok iyi bir takım, bu sezon bunu net olarak gösterdiler. Hocamıza ve futbolcu grubumuza güveniyoruz. İnşallah kupayla döneceğiz Diyarbakır’dan.”“Şikede kumpas davası Silivri’de bu hafta devam ediyor. Bizlere kurulan kumpastan soracağımız hesabın ilk halkası bu kumpas davasıdır. İçeride birçok isim var ve ifade veriyorlar. Bu hafta da birçok kişi ifade verdi. Ne yazık ki bu davaya ilgi oldukça az, kimsenin dikkatini çekmiyor. Lafa gelince herkes bu davanın takipçisi, ancak biz Silivri’de kimseyi göremiyoruz.”