Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçına yarın Benfica deplasmanında çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Lizbon’da son derece zorlu koşullar bekliyor.

Portekiz’de hava sıcaklıkları son yılların en yüksek seviyelerinde. Hafta sonu sıcaklıklar 47 dereceyi buldu. Maçın oynanacağı saatlerde ise 30 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak yüzde 60’ın üzerindeki nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da yüksek olacak.

Sarı-Lacivertliler’i zorlayacak olan tek şey hava durumu değil.

TARAFTAR MEMNUN KALDI

Avrupa’nın en ateşli taraftar topluluklarından biri olan Benfica’lı futbolseverler, bu maça büyük ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin tamamen tükendiği ve Fenerbahçe karşısında tribünlerde 60 bin taraftarın olacağı belirtildi.

Portekiz basınına göre, Benfica’nın hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbol, taraftarları fazlasıyla memnun etti. Bu durum da bilet satışlarına yansıdı.

SIRA KADIKÖY'E DE GELECEK

Estadio Da Luz’da Sarı-Lacivertliler için zorlu bir atmosfer olacak. Ancak temsilcimiz, Lizbon’dan avantajlı bir skorla ayrılırsa, işler tersine dönecek.

Kadıköy’de 14 Ağustos’ta oynanacak rövanşta Benfica’yı çok daha sıkıntılı bir ortam bekliyor olacak!