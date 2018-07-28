Fenerbahçe'nin rakibi Benfica'ya şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Benfica'da Facundo Ferreyra şoku yaşanıyor

28 Temmuz 2018, Cumartesi 22:17
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica'nın yeni transferi Facundo Ferreyra, takımının Juventus ile oynadığı hazırlık maçının 25. dakikasında sakatlanarak oyun alanını sedyeyle terk etti.

25.DAKİKADA SAKATLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Benfica'da Facundo Ferreyra şoku yaşanıyor. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus ile karşı karşıya gelen Benfica'da Facundo Ferreyra, maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Benfica'nın Shakhtar Donetsk'ten bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki santrfor, oyun alanını sedyeyle terk etti. Arjantinli golcünün, Fenerbahçe eşleşmesinde forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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