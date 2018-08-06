UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları yapılacak. Fakat bu maçların öncesinde kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde Başakşehir'in Burnley engellini aşması halinde rakibi Olympiakos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre) eşleşmesinin tur atlayan takımı olacak. Beşiktaş ise Avusturya ekibi LASK Linz takımını elediği takdirde rakibi Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibi olacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLDU?

Kura çekiminin ardından sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, "Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?" sorusunu sormaya başladı. Fenerbahçe'nin Benfica'yı geçtiği takdirde rakibi PAOK - Spartak Moskova maçının tur atlayan takımı olacak.

FENERBAHÇE'DE YOĞUN MAÇ PROGRAMI

Son 9 sezondur yer alamadığı Avrupa'nın bir numaralı kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda yarın Benfica ile karşılaşacak sarı-lacivertli takım, 3 haftalık periyotta şu anki programa göre 5 maç yapacak. Fenerbahçe, Avrupa'da play-off turuna yükselirse bu süreçte 2 maça daha çıkacak ve 3 haftalık periyodu 7 maçla tamamlamış olacak.

Benfica karşısında yeni sezonda ilk resmi maçını oynayacak Fenerbahçe, 11 Ağustos Cumartesi günü ise Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki ilk maçına Bursaspor karşısında çıkacak.

Bursaspor maçından 3 gün sonra 14 Ağustos Salı günü Benfica'yı ağırlayacak Fenerbahçe'yi daha sonra ligde 2 zorlu deplasman bekliyor. İlk olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. Malatya ve Göztepe deplasmanlarının tarihleri henüz açıklanmadı.



