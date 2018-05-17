İskoç ekibi Glasgow Rangers’ın yeni Teknik Direktörü Steven Gerrard, Liverpool'dan takım arkadaşı Martin Skrtel’in takımına gelmesi için gemileri yaktı.

Rangers, Fenerbahçe’nin kapısını tam 4.5 milyon euroluk bir teklifle çalacak. Sarı-Lacivertliler bu teklifi kabul etmeye çok yakın.

Skrtel’in yüksek maliyeti, ilerleyen yaşı ve gelecek sezon sözleşmesinin bitecek olması Fenerbahçe için büyük handikaptı. 33 yaşındaki Slovak oyuncunun da Gerrard ile tekrar buluşmak istemesi, transferin olasılığını artırıyor.

Akşam