Fenerbahçe'ye Tim Krul iddiası!
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde Brighton’ın kalecisi Tim Krul’u transfer edeceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kaldı... Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken bir yandan da transfer için mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler'de Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilmesi halinde Hollandalı kaleci Tim Krul'u bitirecek.
Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen 30 yaşındaki eldiven için seçim sonrası resmi görüşmeler başlayacak.
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