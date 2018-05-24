Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kaldı... Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken bir yandan da transfer için mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler'de Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilmesi halinde Hollandalı kaleci Tim Krul'u bitirecek.

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen 30 yaşındaki eldiven için seçim sonrası resmi görüşmeler başlayacak.

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