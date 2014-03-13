Temsilcimizde Bo McCalebb ve Bjelica attıkları 13'er sayı ile galibiyette büyük rol oynadı. Malaga'da ise Kuzminskas 13, Fran Vazquez 10 sayı üretti.



NTV Spor Smart HD'den canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. İlerleyen dakikalarda Bogdanovic'in hızlı hücumlarıyla sayı bulan temsilcimize Unicaja Malaga, Fran Vazquez ile yanıt verdi ve ilk 5 dakika 7-7'lik eşitlikle geçildi. Periyodun son bölümünde de Hırvat yıldızıyla sayılar üreten Fenerbahçe Ülker, ilk çeyreği 14-11 önde kapattı.



Temsilcimiz, maçın ikinçi periyoduna Bo McCalebb'in basketleriyle başladı. McCalebb'in etkili oyunuyla hücumda ritm bulan Fenerbahçe, ilerleyen dakikalarda hücumda arka arkaya yaptığı top kayıplarıyla Malaga'nın tekrar oyuna ortak olmasına engel olamadı. 15. dakikasının 21-21 eşitlikle geçilen karşılaşmanın ilk yarısı 33-30 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe 7-2'lik seriyle başlayan Unicaja Malaga, 37-35'lik skorla öne geçti. Fenerbahçe Ülker bu periyotta Malaga'nın hücum ribauntları sonucunda bulduğu sayılara çözüm bulamamasına rağmen hücumda Bo McCalebb'in skorer oyunuyla maçtan kopmadı. Ancak çeyreğin sonunu daha iyi oynayan Unicaja Malaga son 10 dakikaya 49-46 önde girdi.



Maçın son periyoduna Fran Vazquez'in etkili oyunuyla başlayan İspanyollar, farkı 53-46 ile 7'e kadar açtı. Zoric ve Ömer Onan'nın hücumda sorumluluk almasıyla geri dönen sarı-lacivertliler, bitime 3 buçuk dakika kala 59-58 öne geçti. Karşılaşmanın son bölümünü nefes kesti. Serbest atışlarda hata yapmayan temsilcimiz parkeden 69-67 galip ayrıldı ve son 8 için önemli bir galibiyete imza attı.



Bu sonuçla grupta 5. galibiyetini alan Fenerbahçe Ülker, rakibiyle galibiyet sayılarını eşitledi.