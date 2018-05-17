Erzurum’da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü büyük tepki toplamıştı. "Videoyu mizah amaçlı çektim" diyen sürücü gözaltına alındı.

Erzurum'da trafikte çekilen görüntülerde, otomobiliyle seyir halindeyken yanında büyük meyve tabağı, elinde tespih olan Kadir E., direksiyonu ayağıyla kontrol ederken görülüyordu. İnternette paylaşılan videoyu izleyenler tepki gösterirken Kadir E. videoyu mizah amaçlı çektiğini söyledi.

AMACI FENOMEN OLMAKMIŞ

Sosyal medyada fenomen olmak için mizansen, değişik videolar çekip paylaştığını kaydeden Kadir E., "O videoyu havaalanı yolunda bir cepte çektim. Mizah amaçlı. Sosyal medyada, instagram'da belirli bir kitlem var. Bu sebepten benzer videolar paylaşıyorum. Bunu haberlerde çok farklı lanse ettiler. Benim amacım mizah olsun trafiği tehlikeye atacak bir harekette bulunduğumu düşünmüyorum" diye konuştu.





EHLİYETİNE EL KONULDU

Videonun haberlere yansıması üzerine harekete geçen emniyet güçleri Kadir E.'yi bugün öğle saatlerinde gözaltına aldı. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir E.'nin ehliyetine el konulduğu ve yarın ‘genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.