Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer Avrupa kadrosunda yok
UEFA'ya bu gece 24.00'e kadar oyuncu listesini bildirecek olan Fenerbahçe'de iki genç yıldıza kötü haber var.
UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar transfer yapmak zorunda olan Sarı-Lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i Avrupa kadrosuna almayacak.
BARIŞ VE AYEW LİSTEDE OLACAK
F.Bahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan sarı-lacivertliler, 1 milyon euro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon euro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA'ya bildireceği listeye yazacak. (Fotomaç)