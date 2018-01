Ferdi Özbeğen ölümünün 5. yılında anıldı: Ferdi Özbeğen’in beyaz piyanosu çocuklara emanet

FERDİ ÖZBEĞEN MEZARI BAŞINDA ANILDI



'HER YIL YÜZLERCE ÖĞRENCİYE BURS VERİLECEK'

Elif Bayram

ünlü beyaz piyanosunun tuşlarına artık Üstün zekalı, özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü TEVİTÖL öğrencileri basıyor. Bu öğrencilerden biri 18 yaşındaki üstün yetenekli 12 sınıf öğrencisiünlüşarkısını beyaz piyanoyla çalıp söyleyen Gülçin Dinçer “Bu piyanoda çalarken, sizden önce bu tuşlara bir starın dokunmuş olması, sizin de bu tuşlarda geziniyor olmanız farklı bir his” diyor.Türkiye’nin her yerinden üstün yetenekli çocukları üç aşamalı özel bir seçme sınavıyla kabul eden ve tamamen ücretsiz olarak yatılı eğitim veren TEVİTÖL’ün özel öğrencilerinden biri olan Günçin Dinçer 3 yaşından beri piyano çalıyor. Kendisi gibi bütün arkadaşları da Akademik eğitimin yanında, sanat ve spor alanında da eğitim alıyor.Ferdi Özbeğen, ölümünün 5’inci yıldönümünde, TEV yönetimi tarafından Ulus’taki piyano şeklindeki mezarı başında anıldı. Sanatçının Ulus Mezarlığı’ndaki kabristanında bir araya gelen TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Ferdi Özbeğen’in hayatının anlatıldığı “Şöhret dediğin” kitabının yazarı gazeteci Ali Rıza Türker, arkadaşları ve sevenleri, sanatçının mezarına çiçekler bıraktı. TEV’den bağış alan öğrenciler de Özbeğen’in mezarı başına gelerek dua etti.TEV Genel Müdürütörende yaptığı konuşmada Ferdi Özbeğen'in, 2008 yılında vasiyetini hazırladığını ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından mal varlığının geçen yıl vakfa intikal ettiğini hatırlattı.Yıldız Günay, "Kıymetli sanatçımız, Türkiye'nin çağdaş geleceğini şekillendirecek, Atatürkçü nesillerin yetişmesine destek olmak amacıyla da bütün mal varlığını bağışlamış, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından geçen yıl vakfımıza intikal etti. Kendisi adına bir fon kuruldu. Bu fondan burs verilmeye başlandı. Her yıl onlarca ve yüzlerce öğrenciye burs verilecek" dedi.çok sevdiği beyaz piyanosunu da vakfa armağan ettiğini aktaran Yıldız Günay, "Bu piyanoyu okulumuzun konser salonuna koyduk. Öğrencilerimiz her gün kendisini anarak o piyano da çalışıyorlar. Okulda düzenlenen anma töreninde kendisinin parçaları, öğrencilerimiz tarafından çalındı. Bundan sonra her yıl öğrencilerimiz, onun müziklerini çalarak anacaklar. Kendisine minnet ve şükranlarımı sunuyor, mekanı cennet olsun diyoruz" diye konuştu.