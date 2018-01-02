Ferdi Tayfur 10 sene sonra kızı ile sahnede



'KIZIM DA BENİM GİBİ HEM BESTE YAPIYOR HEM SÖZ YAZIYOR'

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Annem sinemayı babam müziği bıraktı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babamın başka kadına gitmesinde sebep vardır

Elif Bayram

Önce sahneyekızı Tuğçe Tayfur çıktı. 1,5 saat sahnede kaldıktan sonra Tuğçe, "Babam, ustam Ferdi Tayfur'u sahneye davet ediyorum" dedi.Bin kişinin olduğu salonda büyük alkış ve tezahürat ile sahneye çıkakızı ile klasikleşmiş şarkılarını gelen misafirler ile hep bir ağızdan söyledi.Ferdi Tayfur; "Kızımı izlemeye geldim, gururumu izledim. Kızım da benim gibi hem beste yapıyor hem söz yazıyor. Son albümü 'Sevmesin Beni'yi çok beğeniyorum. Allah yolunu açık etsin. Ben hep yanındayım" dedi."Annem ( Necla Nazır ) oğlum Efe'ye bakıyor ama aklı bende, benim de onlarda" dedi.