Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Ferdi Tayfur 10 sene sonra kızı ile sahnede

Ferdi Tayfur, 10 sene sonra kızı ile Tuğçe Tayfur ile Kıbrıs'ta sahne aldı

02 Ocak 2018, Salı 09:56
Ferdi Tayfur 10 sene sonra kızı ile sahnede
Önce sahneye Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur çıktı. 1,5 saat sahnede kaldıktan sonra Tuğçe, "Babam, ustam Ferdi Tayfur'u sahneye davet ediyorum" dedi.

Bin kişinin olduğu salonda büyük alkış ve tezahürat ile sahneye çıkan Ferdi Tayfur kızı ile klasikleşmiş şarkılarını gelen misafirler ile hep bir ağızdan söyledi.


'KIZIM DA BENİM GİBİ HEM BESTE YAPIYOR HEM SÖZ YAZIYOR'


Ferdi Tayfur; "Kızımı izlemeye geldim, gururumu izledim. Kızım da benim gibi hem beste yapıyor hem söz yazıyor. Son albümü 'Sevmesin Beni'yi çok beğeniyorum. Allah yolunu açık etsin. Ben hep yanındayım" dedi.

Tuğçe Tayfur, "Annem ( Necla Nazır ) oğlum Efe'ye bakıyor ama aklı bende, benim de onlarda" dedi.



Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Annem sinemayı babam müziği bıraktıFerdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Annem sinemayı babam müziği bıraktı
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babamın başka kadına gitmesinde sebep vardırFerdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babamın başka kadına gitmesinde sebep vardır
Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri

İyi ki doğdun Barış Manço!

İyi ki doğdun Barış Manço!
Anton ile Zeynep'in romantik yeni yıl kutlaması

Anton ile Zeynep'in romantik yeni yıl kutlaması
Ünlülerin yılbaşı şıklığı

Ünlülerin yılbaşı şıklığı

Ünlü isimler yeni yılda böyle coştular

Ünlü isimler yeni yılda böyle coştular

Yeni yıla aileleriyle birlikte giren ünlü isimler

Yeni yıla aileleriyle birlikte giren ünlü isimler
Ünlülerin romantik yeni yıl kutlamaları

Ünlülerin romantik yeni yıl kutlamaları
Taşeron işçinin kadro zamanı

Taşeron işçinin kadro zamanı
Jelena Karleusa'dan zeka pozu

Jelena Karleusa'dan zeka pozu
Zuhal Olcay'ın eski eşleri bir arada eğlendi

Zuhal Olcay'ın eski eşleri bir arada eğlendi
Tarkan 2 saatte 1 milyon 300 bin TL kazandı

Tarkan 2 saatte 1 milyon 300 bin TL kazandı