Ferdi Tayfur: Arabesk bitmez



ŞARKISI ÇALINDI



ÇOCUKLUK AŞKI KIM NOVAK

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir, kaç yaşında eşi kim?

Ferdi Tayfur 10 sene sonra kızı ile sahnede

Elif Bayram

Yüzde 70 oranında iyileştiğini söyleyen“İlk yaptığım 5 albüm tutmadı. Ama benim mektebim oldular, yol gösterdiler. Eh tanıdık yok, torpil yok. Sonra şöhret geldi. Bütün arabaların arkasında afişlerim, posterlerim vardı” dedi.şarkısının albüm çıkmadan çalınıp korsana düştüğünü belirten Ferdi Tayfur, “Türkiye’de arabesk devri kapanır mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Mümkün değil. Kapanması için ot gibi olmak lazım. Karnı aç insanlar ve savaşa gidenlerle dolu bu ülke.”Orhan Gencebay (74) da Kafa dergisine şunları söyledi: “Zamanında hepsini etüt ettim. Dünya vücut güzeliilham kaynağımdı. Malum; eski body’ciyim. Amerikalı oyuncu Kim Novak da çocukluk aşkımdı.”