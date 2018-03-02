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Ferdi Tayfur: Arabesk bitmez

Şeker hastalığı nedeniyle 2011’de kısmi yüz felci geçiren Ferdi Tayfur (72), Kafa dergisine röportaj verdi

02 Mart 2018, Cuma 07:50
Ferdi Tayfur: Arabesk bitmez
Yüzde 70 oranında iyileştiğini söyleyen Ferdi Tayfur, “İlk yaptığım 5 albüm tutmadı. Ama benim mektebim oldular, yol gösterdiler. Eh tanıdık yok, torpil yok. Sonra şöhret geldi. Bütün arabaların arkasında afişlerim, posterlerim vardı” dedi.


ŞARKISI ÇALINDI


‘Tez Gel Anam Tez Gel’ şarkısının albüm çıkmadan çalınıp korsana düştüğünü belirten Ferdi Tayfur, “Türkiye’de arabesk devri kapanır mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Mümkün değil. Kapanması için ot gibi olmak lazım. Karnı aç insanlar ve savaşa gidenlerle dolu bu ülke.”


ÇOCUKLUK AŞKI KIM NOVAK


Orhan Gencebay (74) da Kafa dergisine şunları söyledi: “Beethoven, Mozart... Zamanında hepsini etüt ettim. Dünya vücut güzeli Steve Reeves ilham kaynağımdı. Malum; eski body’ciyim. Amerikalı oyuncu Kim Novak da çocukluk aşkımdı.”




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