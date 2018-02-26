Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir, kaç yaşında eşi kim?



TUĞÇE TAYFUR KİMDİR

TANER ŞAFAK KİMDİR TUĞÇE TAYFUR İLE NASIL TANIŞTILAR

Ferdi Tayfur 10 sene sonra kızı ile sahnede

Büşra Kamış

Ünlü çift Necla Nazır ile'un kızı olarak bilinenvesoruları bugün merak konusu oldu çünkü Show TV'de yayınlanan Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Tuğçe Tayfur Seda Sayan'ın programına eşi Taner Şafak ile katıldı. Peki Seda Sayan'ın programında neler oldu? İşte ünlü çift hakkında detaylı bilgiler... Bilindiği üzere Ferdi Tayfur uzun seneler sonra kızıyla aynı sahneyi paylaşmıştı...Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı olan Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 (30 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Tuğçe Tayfur, ortaöğretimini de İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nden mezun olarak bitiren Tayfur, küçük yaşlardan itibaren başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.2003 yılında Ferdi Tayfur'un çıkardığı Durun Ayaklarım adlı albümünde Evde Yoktun şarkısının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı. Öte yandan babası ile söz ve müziği ortak olan ”Ah Akşamlar” şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2004 yılındaki “Bir Demet Gül” albümündeki söz ve müziği Tuğçe Tayfur’a ait olan ait “Elim Kolum Bağlı” ve “Bekle Beni” adlı şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2006 yılındaki“Aşkın Cezası” albümündeki “Denedim Vallahi” adlı şarkısına vokal yapttı.2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu Joker adlı müzik grubunun solistliğini üstlenen Tuğçe Tayfur, bir süre boyunca ABD'ye yaşadı ve kuzeninin arkadaşı olan Taner Şafak ile tanıştı. 2015 yılında pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur, ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.Babası Ferdi Tayfur ile birlikte okuduğu Huzurum Kalmadı şarkısı, büyük beğeni kazandı ve bu şarkıya klip de çekildi. 2012 yılında Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak, ABD'de evlendi.Amerika'ya beyin kanaması geçiren teyzesinin kızını ziyaret için giden Tayfur burada tesadüfen Gates ile tanıştı. New Jersey'deki Bergen Üniversitesi'nde politika okuyan Gates'i görür görmez aşık olan Tuğçe Tayfur kısa süren flörtün ardından evlilik kararı aldı. Tuğçe kendisini babası Ferdi Tayfur ve annesi Necla Nazır'dan isteyen Gates ile ABD'de nikah masasına oturdu. Çift yazın da İstanbul'da düğün yapacak. Tuğçe "Taner'in annesi Kosovalı babası Amerika'da doğmuş aslen Niğde'li. 8 yıldır burada yaşıyorlar. Babası Amerikan askeri, subay. Orduya girince Şafak olan soyadını Gates olarak değiştirmiş. Taner ise hem okuyor hem de işletmecilik yapıyor. Ben de müziği bıraktım, en kısa zamanda anne olmayı istiyorum" dedi.