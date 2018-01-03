Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı! Ocak ayı boyunca tüm oyunları iptal oldu

Ayağı kırılan Ferhan Şensoy, 5 Şubat'ta ameliyat masasına yatacağını belirtti

Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı! Ocak ayı boyunca tüm oyunları iptal oldu
Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı. Ferhan Şensoy geçirdiği bu talihsiz kazayla alakalı Sözcü’ye açıklamalarda bulundu. Ferhan Şensoy, talihsiz olayın başına geldiği gün evde olduğunu ve masadan kalkarken yere düştüğünü bunun sonucu da ayağının kırıldığını belirtti.


5 ŞUBAT’TA AMELİYAT MASASINA YATACAK


Başarılı oyuncu Ferhan Şensoy, ayak bileğindeki kırığın ciddi olduğunu ve 5 Şubat günü ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra sağlık durumu hakkında netlik oluşacağını söyledi.


“MAALESEF OYUNLAR İPTAL OLDU”


Ferhan Şensoy,  bu kaza sonrası tiyatro oyunlarının iptal edildiğini de üzülerek söyledi.

Ferhan Şensoy’dan yeni oyun geliyorFerhan Şensoy’dan yeni oyun geliyor

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'dan kaçan ünlüler (Özgü Namal'ın sır hayatından ilk fotoğraf)

İstanbul'dan kaçan ünlüler (Özgü Namal'ın sır hayatından ilk fotoğraf)
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin barış fotoğrafları: 25 yıllık küslük bitti

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin barış fotoğrafları: 25 yıllık küslük bitti
Burcu Şendir'in Boğaz'a nazır evi

Burcu Şendir'in Boğaz'a nazır evi
Ünlü isimlerin unutulmaz gafları

Ünlü isimlerin unutulmaz gafları
Ünlülerin televizyon dünyasına damga vurmuş canlı yayın skandalları

Ünlülerin televizyon dünyasına damga vurmuş canlı yayın skandalları

Yeliz Yeşilmen'in yatak odası paylaşımına Deniz Akkaya'dan bomba yorum!

Yeliz Yeşilmen'in yatak odası paylaşımına Deniz Akkaya'dan bomba yorum!
Nurgül Yeşilçay'dan İran paylaşımı

Nurgül Yeşilçay'dan İran paylaşımı
Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi
Hande Yener'in olaylı gecesi: Oteli yağmaladılar

Hande Yener'in olaylı gecesi: Oteli yağmaladılar

Tatilden dönen ünlü isimler

Tatilden dönen ünlü isimler

Büşra Develi Hazal Kaya'ya taş mı attı?

Büşra Develi Hazal Kaya'ya taş mı attı?