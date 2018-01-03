Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı! Ocak ayı boyunca tüm oyunları iptal oldu

Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı. Ferhan Şensoy
geçirdiği bu talihsiz kazayla alakalı Sözcü’ye açıklamalarda bulundu. Ferhan Şensoy, talihsiz olayın başına geldiği gün evde olduğunu ve masadan kalkarken yere düştüğünü bunun sonucu da ayağının kırıldığını belirtti.
5 ŞUBAT’TA AMELİYAT MASASINA YATACAK
Başarılı oyuncu Ferhan Şensoy, ayak bileğindeki kırığın ciddi olduğunu ve 5 Şubat günü ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra sağlık durumu hakkında netlik oluşacağını söyledi.
Ferhan Şensoy,
“MAALESEF OYUNLAR İPTAL OLDU”
bu kaza sonrası tiyatro oyunlarının iptal edildiğini de üzülerek söyledi.
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Elif Bayram