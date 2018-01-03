Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı! Ocak ayı boyunca tüm oyunları iptal oldu



5 ŞUBAT’TA AMELİYAT MASASINA YATACAK



“MAALESEF OYUNLAR İPTAL OLDU”

Ferhan Şensoy’dan yeni oyun geliyor

Elif Bayram

Ferhan Şensoy’un ayağı kırıldı.geçirdiği bu talihsiz kazayla alakalı Sözcü’ye açıklamalarda bulundu. Ferhan Şensoy, talihsiz olayın başına geldiği gün evde olduğunu ve masadan kalkarken yere düştüğünü bunun sonucu da ayağının kırıldığını belirtti.Başarılı oyuncu Ferhan Şensoy, ayak bileğindeki kırığın ciddi olduğunu ve 5 Şubat günü ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra sağlık durumu hakkında netlik oluşacağını söyledi.bu kaza sonrası tiyatro oyunlarının iptal edildiğini de üzülerek söyledi.