Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?

'HEP İNDİRİMLERDE ALIŞVERİŞE ÇIKIYORUM'



'KATI VE SERT PAZARLIK YAPARIM'

Ferhat Göçer ve orkestrasından 'Alaturka Game of Thrones' müziği

Ferhat Göçer eleştirilere dayanamadı, emekli oldu

Ferhat Göçer sahneden inip hayranına acil müdahale yaptı

Elif Bayram

Bugüne kadar birçok albüm yapan“Çıkış şarkılarıma hiçbir zaman doğru karar veremedim. 'Bizim' şarkımızla çıkıyorum, çat 'Cennet' patlıyor. 'Dön Diyemedim' çıktı, 'Yastayım' patlıyor. Nedense hep ikinci şarkılarımız patlıyor. Herkese de soruyorum" açıklamasını yaptı.Başarılı şarkıcı, "Hep indirimlerde alışverişe çıkıyorum, sezonunda almıyorum. 1500 liralık malı, 300 liraya alabiliyorsun. Bu nasıl bir kazıktır? Standart bir giyim tarzım var. Rahatlıkla indirimden yararlanabiliyorum. Trend kıyafet giyeceğim diye kaygım yok. Cimri değil, tutumluyum" şeklinde konuştu.“Şimdi benimle emlakçıya gelsen fikir vermek için ne olur?” sorusu üzerine Ferhat Göçer, "Yandın sen. Beni gördükleri an fiyat ikiye katlanır. Ben ön pazarlıklarda eş dost gönderiyorum, sonra devreye giriyorum. Katı ve sert pazarlık yaparım. Hiçbir şeyi acil alma zorunluluğu hissetmeden alırım. Karşı tarafa hevesli olduğumu belli etmem. Yahu burada bütün sırlarımızı anlatıyoruz" diyerek kahkaha attı., Instagram hesabından paylaştığı ve "" notunu düştüğü paylaşımıyla da çok dikkat çekmişti.