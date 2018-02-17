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Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?

'Bu Kalp İçinde Teksin' isimli yeni albümüyle adından söz ettiren Ferhat Göçer, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına konuk oldu. Şarkıcı, canlı yayında alışverişlerini nasıl yaptığını anlattı

17 Şubat 2018, Cumartesi 12:11
Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?
Bugüne kadar birçok albüm yapan Ferhat Göçer, “Çıkış şarkılarıma hiçbir zaman doğru karar veremedim. 'Bizim' şarkımızla çıkıyorum, çat 'Cennet' patlıyor. 'Dön Diyemedim' çıktı, 'Yastayım' patlıyor. Nedense hep ikinci şarkılarımız patlıyor. Herkese de soruyorum" açıklamasını yaptı.

'HEP İNDİRİMLERDE ALIŞVERİŞE ÇIKIYORUM'


Başarılı şarkıcı, "Hep indirimlerde alışverişe çıkıyorum, sezonunda almıyorum. 1500 liralık malı, 300 liraya alabiliyorsun. Bu nasıl bir kazıktır? Standart bir giyim tarzım var. Rahatlıkla indirimden yararlanabiliyorum. Trend kıyafet giyeceğim diye kaygım yok. Cimri değil, tutumluyum" şeklinde konuştu.


'KATI VE SERT PAZARLIK YAPARIM'

Yasemin Şefik'in  “Şimdi benimle emlakçıya gelsen fikir vermek için ne olur?” sorusu üzerine Ferhat Göçer, "Yandın sen. Beni gördükleri an fiyat ikiye katlanır. Ben ön pazarlıklarda eş dost gönderiyorum, sonra devreye giriyorum. Katı ve sert pazarlık yaparım. Hiçbir şeyi acil alma zorunluluğu hissetmeden alırım. Karşı tarafa hevesli olduğumu belli etmem. Yahu burada bütün sırlarımızı anlatıyoruz" diyerek kahkaha attı.

Ferhat Göçer, Instagram hesabından paylaştığı ve  "A be Game of Thrones be ya" notunu düştüğü paylaşımıyla da çok dikkat çekmişti. 



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