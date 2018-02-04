Ferhat Göçer'in Kayahan pişmanlığı

Ferhat Göçer
3 Nisan 2015'te vefat eden Kayahan'
la ilgili günah çıkardı: ''Kayahan Abi ile bir polemik yaşadık. O dönem beni gaza getirdiler. Ne olursa olsun elini öpüp helallik almam gerekirdi. Maalesef gururuma yenik düştüm. Çok pişmanım. Büyük usta aklımdan hiç çıkmıyor.''
NE OLMUŞTU?
Ferhat Göçer
2007'deki bir röportajında ''Kayahan neden albüm çıkardığı zaman televizyonda ailesiyle görüntü veriyor, çocuğuyla şarkı söylüyor? Bu samimi değil'' demişti.
Kayahan
2010'da, Ferhat Göçer
'in ödül kazanmak için kendi albümünden 60 bin adet aldığını iddia etmişti. Ferhat Göçer'in çok sattığı için aldığı ödülün ‘palavra’ olduğunu açıklamıştı.
Ferhat Göçer: Yaralı bıraktığım çok insan var
Çiğdem Saltık