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Ferhat Göçer'in Kayahan pişmanlığı

Number1 Türk FM'de Kadir Çetin'in programına konuk olan Ferhat Göçer, Kayahan'la yıllar önce arasında geçen tartışma sonrası yaşadığı pişmanlığı anlattı

04 Şubat 2018, Pazar 10:03
Ferhat Göçer'in Kayahan pişmanlığı
Ferhat Göçer 3 Nisan 2015'te vefat eden Kayahan'la ilgili günah çıkardı: ''Kayahan Abi ile bir polemik yaşadık. O dönem beni gaza getirdiler. Ne olursa olsun elini öpüp helallik almam gerekirdi. Maalesef gururuma yenik düştüm. Çok pişmanım. Büyük usta aklımdan hiç çıkmıyor.''

NE OLMUŞTU?

Ferhat Göçer 2007'deki bir röportajında ''Kayahan neden albüm çıkardığı zaman televizyonda ailesiyle görüntü veriyor, çocuğuyla şarkı söylüyor? Bu samimi değil'' demişti.

Kayahan 2010'da, Ferhat Göçer'in ödül kazanmak için kendi albümünden 60 bin adet aldığını iddia etmişti. Ferhat Göçer'in çok sattığı için aldığı ödülün ‘palavra’ olduğunu açıklamıştı.

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