Ferhat Göçer'in Kayahan pişmanlığı

NE OLMUŞTU?

Ferhat Göçer: Yaralı bıraktığım çok insan var

Çiğdem Saltık

3 Nisan 2015'te vefat edenla ilgili günah çıkardı: ''Kayahan Abi ile bir polemik yaşadık. O dönem beni gaza getirdiler. Ne olursa olsun elini öpüp helallik almam gerekirdi. Maalesef gururuma yenik düştüm. Çok pişmanım. Büyük usta aklımdan hiç çıkmıyor.''2007'deki bir röportajında ''Kayahan neden albüm çıkardığı zaman televizyonda ailesiyle görüntü veriyor, çocuğuyla şarkı söylüyor? Bu samimi değil'' demişti.2010'da,'in ödül kazanmak için kendi albümünden 60 bin adet aldığını iddia etmişti. Ferhat Göçer'in çok sattığı için aldığı ödülün ‘palavra’ olduğunu açıklamıştı.