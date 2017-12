Ferhat Göçer: Yaralı bıraktığım çok insan var

Röportaj: Oya Çınar

Şu dönemde albüm çıkarmak garipsense de bu konuda gelenekçiyim. Mümkün olduğu kadar devam ettireceğim. Çünkü hâlâ koleksiyoner mantığıyla hareket eden müzikseverler olduğuna inanıyorum.İki yıllık çalışmanın ürünü. Eski albümlerin ruhunu yansıtıyor. Ozan Bayraşa, Ersay Üner, Buray, Emircan ve Onurcan gibi çok iyi söz yazarı ve bestecilerle çalıştım. İki de kendi şarkım var.Daha sakin, başlangıçtaki mücadeleci dönemin sonrasında hayata daha mutlu ve daha pozitif bakabildiğim bir zaman diliminin ürünü.Olmadı dersem yalan olur. Evet, yaralı bıraktığım çok oldu. Geriye dönüp baktığımda, gerek hekimlik dönemimde gerekse müzik mücadelemin yoğun olduğu zamanlarda sevdiklerime yeterli zamanı ve özeni gösteremedim. Hakettiklerini veremedim.Sevdiklerimize özen göstermenin önemini ve bunun her şeyden kıymetli olduğunu öğrendim. Eksik bıraktığım şeylerin telafisi için çaba gösteriyorum. Çocuklarıma karşı son derece özenliyim. Her şeyleriyle birebir ilgilenmeye, her koşulda önceliğim olduklarını hissettirmeye çalışıyorum.Bu konuda anne ve babama sonsuz teşekkür ediyorum. Çok şükür ki hiçbir konuda eksik bırakmadılar beni.Tam tersi. Ciddi bir oto kontrolünüz oluyor ama bunun da hayata atıldığınızda ne kadar işinize yarayan ve sizi güçlü tutan bir şey olduğunu görüyorsunuz. Beni hep ‘örnek çocuk’ gibi hazırladılar hayata. Minnettarım onlara.Sizin durduğunuz yerden öyle görünebilir. Büyük bir sorumluluk olduğu doğru. Ama bu sayede bugünkü ben olabildim.Kesinlikle. Ben de kendi sınırlarım içinde büyük çılgınlıklar yaptığımı, kendi deliliklerimi tatlı tatlı yaşadığımı düşünüyorum. Genel olarak konservatif bir adamım.Ama hiçbir şeyi tekdüze yaşamıyorum. En büyük deliliklerimden biri, iki mesleği birlikte götürme çabasıydı. Sonra 27 yıllık emeği bir kenara bırakıp hayatımın en büyük aşkına, müziğe teslim oldum.Hayatta her duyguyla barışık olmaya çalışıyorum. Bir şeyi amaç haline getirmezseniz, o hep hayatınızda oluyor aslında. Bu yola zaten şöhret olmak için çıkmadım.“Hayatımın aşkı” dediğim müziğimi icra edebilmenin yanında bana gelen ek bir şey sadece. Bir de tanınıyorum diye normal yaşantımdan kesinlikle fedakarlık etmiyorum. Çocuklarımla yemek yiyorum. Alışveriş merkezinde rahat rahat dolaşıyorum. Hayatı en derinine, kılcal damarlarına kadar yaşıyorum.Megaloman doğru kelime mi bilmiyorum ama cerrahlık hayat ile ölüm arasındaki hatta icra edilen bir meslek. Ötesi ölüm, berisi hayat. Dolayısıyla işin ciddiyeti onları dışarıdan kibirli ya da sizin deyiminizle megaloman gibi gösteriyor olabilir. Ama siz bir hayat kurtarıyorsunuz. Hayat dediğimiz şey de en kutsal değer.Tabii ki zor bir ameliyattan sonra. Bir hayat kurtarmışsan, o sorumluluğu hakkıyla yerine getirmenin değeri hiçbir mesleki tatminle ölçülemez.İsterseniz yüz milyonlarca insana konser verin. Sahnede istediğiniz kadar devleşin. Hayat yoksa, sen yoksan, hiçbir şey yok.Müzik var olma sebebim. Ama böyle bir şey kesinlikle söylemedim. Çarpıtılmış. Hayatta hiçbir şey çocuklarımdan öte olamaz.Belli bir yaşanmışlıktan sonra aşkın tarifi daha düşünülerek veriliyor. Aşk deli dolu, tüm duyguları kontrolsüzce yaşadığın bir ruh hali. Adrenalin seviyenizin tavan yaptığı, hormonlarınızın vücudunuzda çılgınca dolaştığı, kimyanızın alt üst olduğu bir seviye.Zaten hayvan sevmezseniz Ömür’le yaşayamazsınız. Evimiz barınak gibi. 25 kedimiz var. Allah’tan evimiz bahçeli.Arkadaş gibiyiz diyemem. Daha çok baba figürü gibi davranıyorum. 20 yaşında bir kızım var. “Şunu yapma, şöyle yapma” dediğim çok oluyor. Ama onun karakteriyle Ömür’ün itirazcı karakterleri çok benziyor.Bir gün geliyor mesela, saçını ensesine kadar kazıtmış. Bir tarafını kırmızıya, bir tarafını yeşile boyatmış. “Neyin peşindesin kızım?” diyesin geliyor (gülüyor). Oğlum daha küçük. Yurtdışında okuyor. O karakter olarak bana daha yakın.Her şeyin sakinleşmesini istiyorum. Sükunet istiyorum. Sevgi dilinin ve huzurun yeniden hayatımıza yerleştiği bir yıl olmasını umuyorum. Sosyal medya mobinginin sona ermesini istiyorum. Resmen bir linç kültürü var. Hepimizin daha sağduyulu olması gerekiyor.Erkek için 40’lı yaşlar mükemmel. Hayattaki önceliklerinizi idrak ettiğiniz, şanslıysanız maddiyatla ilgili sıkıntılarınızın geçtiği ve bir yere geldiğiniz bir dönem oluyor.Fiziksel olarak yaşlanma korkusu kesinlikle yaşamıyorum. Zaten görüntümle ön planda olmaya çalışan biri olmadım. Ama özel zevklerimin ve yaşam kalitemin düşmesi gibi durumlardan etkilenirim. Spor aktivitelerimi eskisi gibi yapamadığımı fark edersem üzülürüm. Ama yaşlanmanın hayatın gerçeği olduğunun da bilincindeyim.Çok iddialıyım diyemem ama fena değilim. Sporu geçmişte ihmal ettiğimi düşünüyorum. Şimdi hayatımın olmazsa olmazları arasında. Zihnimi de açıyor. Büyük keyif alıyorum. Tenis de bunların başında geliyor.10 yıldan sonra tabii ki alışkanlıklar giriyor devreye. Bizim için her şeyden önemlisi güven. Birbirimize müthiş güveniyoruz. Beraberliğimizi anlatan kelime güven...Valla, şahsım adına bir takım tedirginliklerim olduğu doğru. Çünkü geçmişte hatalarım oldu. Hayatımın belli dönemlerinde sevdiğim insanları istemeden de olsa üzdüm.Çocuklarıma, annelerine kendilerini daha iyi hissedecekleri ortamlar sağlayabilirdim. Yeniden aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum, evet.Yaşadığımız şeyin de farklı bir büyüsü var. 10 yıldır koruduğumuz şahane bir düzen var. Bunun bozulmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyi düşünmüyorum.İkimiz de belli noktalara gelmişiz, oturmuş karakterlerimiz var. Ama ilişkimizin güzel yanlarından biri bu çatışmaların varlığı. Yoksa heyecan vermeyen, sıkıcı bir şeye dönüşecekti. Mesela anne ve babamın kavga ettiğini hiç görmedim. Sosyal olarak eşdeğer insanlardı.Ben de kendi kriterlerimde aynı şeyi yaşadığıma inanıyorum. Kendime uygun bir hayat arkadaşı bulduğumu düşünüyorum. Bunun avantajları da oluyor, dezavantajları da. Ama dezavantajlarından biri o çatışmaysa ona varım!Kim haklıysa onunki... Ne kadar tartışsak ve bir taraf o doğruyu görmek istemese de, doğru ortaya çıkıyor.Oluyor tabii. Dekoltesinden, eteğinin boyundan rahatsız olduğumda hemen söylerim. Ama Ömür beni dinlemiyor, o ayrı konu. Onun da mesleki gereklilikleri vardır. Kendi zevki vardır. Yapacak bir şey yok.