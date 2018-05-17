Ferhat Tunç, HDP'den milletvekili aday adayı oldu

Sanatçı Ferhat Tunç, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili aday adayı oldu

17 Mayıs 2018, Perşembe 15:29 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018, Perşembe 16:48
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Ferhat Tunç, HDP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ferhat Tunç, "HDP 3. bölgeden milletvekiliği için aday adaylığı başvurusunda bulundum. Partimizin yetkili organlarının onayı halinde, daha çok sesimin çıkacağını düşündüğüm Meclis’te görüşmek üzere''dedi.

DAHA ÖNCE DE ADAY OLMUŞTU

Ferhat Tunç, daha önceki seçimlerde de birçok kez aday adayı olmuş, ancak tercih edilmemişti.

İŞTE FERHAT TUNÇ'UN PAYLAŞIMI:


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