Ferhat Tunç, HDP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ferhat Tunç, "HDP 3. bölgeden milletvekiliği için aday adaylığı başvurusunda bulundum. Partimizin yetkili organlarının onayı halinde, daha çok sesimin çıkacağını düşündüğüm Meclis’te görüşmek üzere''dedi.

DAHA ÖNCE DE ADAY OLMUŞTU

Ferhat Tunç, daha önceki seçimlerde de birçok kez aday adayı olmuş, ancak tercih edilmemişti.

İŞTE FERHAT TUNÇ'UN PAYLAŞIMI:



