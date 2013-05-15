Geçtiğimiz Pazar günü www.netd.com'da canlı yayınlanan Yan Masa'nın konuğu Feridun Düzağaç, keyifli sohbeti ve dingin tavrıyla bizlerle beraberdi. “Bir insan kötü söz söyleyebiliyorsa benim için onun çevreciliği hikayedir” dedi



“Kelebekler Vadisi Çadır Festivali olacağını duydum ancak tam vadinin içinde yapılacağına hiç ihtimal vermedim. Twitter’dan doğruluğunu sordum, menajerimde bu esnada haberin doğruluğuyla ilgili bilgi bekliyordu. Greenpeace’in de bu organizasyonun destekçisi olduğunu biliyorduk, o varsa hassasiyetlerimizi gözden geçirmek için yeterli ve yerinde bir gerekçeydi ama beklediğimiz yazı bir türlü gelmedi. Ben duyurmam gerektiğini söyledim. Çünkü mevzu, sosyal medyada da büyümeye başladı. O yazı çıkmadığı için affımı isteyeceğimi bildirdim, ancak; organizasyonu da zor durumda bırakmamak adına benden beklememi istedikleri birkaç günü bekledim. Çevre komisyonu onayı geleceğini söylediler ama gelmedi. Bu arada sosyal medyada ‘cüret’ durumu biliyoruz…

Bir insan kötü söz söyleyebiliyorsa benim için onun çevreciliği hikayedir.

Sonuç olarak ben çekildim, müsterihim. Vicdani olarak son derece rahatım.

Çevreci tepkiler yüzünden konserden vazgeçtik, diyerek yansıtıldı.

Orası sit alanı, kelebeklerin aktif olarak Mart ve Eylül dönemlerini yoğun yaşadığı bir dönem, canlıların yumurta bıraktığı bir dönem ve sit alanının kayaların düşmemesi için koyduğu sınır 55 desibel. İyi bir fikir ama kötü bir yerdi.”



Yan Masa’da Feridun Düzağaç ile sohbetten bazı satır başları;

• Hayatımın birçok dönüm noktası oldu, şarkıcı olmayı hiç düşünmedim ancak Haluk Levent beni yüreklendirdi,

• “Delikanlılığımda oyuncu olmak istedim ama okul provasından kovuldum.”

• İnönü’deki maç sonrası, çimleri koparan gence, alaylı bir tavırla ne yapacaksın diye sordular, gencin; babamın mezarına ekeceğim demesi beni derinden etkiledi ve Departures filmini hatırlattı.



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