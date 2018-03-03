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Ferit Şahenk Amerikalılara imambayıldı yedirecek

İşadamı Ferit Şahenk yeme-içme sektöründeki şirketi d.ream, Dallas’ta Zeytinya adlı restoran açtı. Amerikalılara imambayıldı yedirecek
 

Ferit Şahenk Amerikalılara imambayıldı yedirecek
Son dönemde yeme-içme sektöründeki yatırımlarını artıran işadamı Ferit Şahenk, Doğuş Holding'in iştiraki d.ream'in yeni markası Zeytinya ile Amerika'nın Dallas eyaletine girdi. Ferit Şahenk, yeni projesiyle birlikte artık Amerikalılara imambayıldı yedirecek.

Konuyla ilgili Sabah'tan Sinan Özedincik şunları yazdı:

D.ream, Michelin yıldızlı şef Jose Anderes'in kurduğu Think Good Group işbirliğiyle Amerikalılara Türk, Ege ve Akdeniz lezzetlerini tattıracak. Zeytinya'da babagannuş, peynirli pide, imambayıldı, mercimek köftesi, Adana kebap ve piyaz gibi Türk lezzetleri de servis ediliyor.
 

DA MARIO'YU DA AÇACAK


Edinilen bilgilere göre, Şahenk Dallas'a İstanbul'un popüler İtalyan restoranı Da Mairo'yu da açmaya hazırlanıyor. d.ream, geçen yıl Nusr-et markasıyla Miami ve New York'a girmişti. Geçtiğimiz aylarda Las Vegas'ta ünlü Cosmopolitan Hotel'in altında da Zuma Club açılmıştı. Şahenk'in Miami'de tadilatı devam eden dünyaca ünlü modacı Tommy Hilfiger ile birlikte bir butik otel, altına da Bodrum ve Capri Adası'nın ünlü restoranı İl Riccio'yu açması bekleniyor.


58 MARKASI VAR


D.ream (Doğuş Restaurant Entertainment & Management) çatısı altında 58 marka bulunuyor. Grupta, 6 binden fazla kişi çalışıyor.


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