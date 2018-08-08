Ferit Şahenk: Parayı götürmekle yatırım farklı şey

FESTİVALİN DESTEKÇİSİ

14’üncü Bodrum Müzik Festivali, 4 Ağustos’ta Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Lauren Fagan ve Murat Karahan’ın sahne aldığı gala konseriyle başladı. Festivalin destekçilerinden Doğuş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu ve basının karşısına çıkarak merak edilen konularda konuştu.

35 BİN KİŞİYE İŞ

Cennet Koyu’nda kendi markalarından 10 odalı butik oteli İl Riccio’daki toplantıda Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan, Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen, Levent Veziroğlu, Nafiz Karadere, Nevzat Öztangut ve Naci Başerdem gibi kurmayları da yer aldı. 7 sektörde 35 bin kişinin çalıştığı Doğuş Grubu, son zamanlarda ekonomi çevrelerinin en önemli gündem maddelerinden biri olan borçların yeniden yapılandırılması konusunda bankalarla masaya oturmuştu.

YANLIŞ ANLAŞILDI

Ferit Şahenk, öncelikle yaptıklarının ‘yeniden yapılandırma’ değil yeniden ‘vadelendirme’ olarak tanımlanması gerektiğini söyledi. Bu tür vadelendirmelerin normal olduğuna dikkat çeken Şahenk, “Dünyanın önemli şirketleri bile zaman zaman yapar. Hiç gocunmadım. Biz devam ediyoruz, girişimciliğin getirdiği risk yapısı için ilk hamleyi yapan olduk, yanlış anlaşıldı. Bizim dostlarımız bizim ne olduğumuzu bilir, memleketimize olan bağlılığımızı bilir. Son 12 yılda 9 milyar dolarlık yatırım yaptık. Yaptığımız yatırımların yüzde 81’i memleketimizdedir. Yüzde 19’u da restoranlar olsun marinalar olsun yurtdışındadır.”

6 YILLIK ÖDEME PLANI

Şahenk, borçlardan ne bir kesinti ne de iskonto istediklerini belirterek, “Faizi piyasada neyse ona göre oluşmasına bakıyoruz. Söz konusu kredi portföyünün yapısını 2 yıl faiz ödemeli, 4 yıl ana para artı faiz ödemeli planladık. Burada teminatsız olan bankalarımız da vardı, hepsi yüzde 150’ye yakın teminatlanmış da oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGESEL GÜÇ İÇİN YURTDIŞINA YATIRIM

Türkiye’deki kaynakların yurtdışına çıkarıldığıyla ilgili eleştirilere yönelik ise Ferit Şahenk, “Bu yönde yapılan eleştirilere, finans sistemini ve dünya gerçeklerini biraz anlamaktan uzak düşen insanların yaptığı yorum olarak bakıyorum. Biz demiyor muyduk, Türk şirketleri bölgesel güç olsun. Bunların olabilmesi için yurtdışına da yatırım yapabilmeniz lazım. Parayı Türkiye’den götürmekle yatırım çok değişik şeyler” dedi.

VADELENDİRİLEN TUTAR 2.3 MİLYAR EURO

Hüsnü Akhan ise bankalarla şu anda yeniden vadelendirmeye sokulan toplam kredi portföyünün, bütün kredi portföyünün yüzde 42’sine tekabül ettiğini söyledi. Akhan, şöyle dedi: “Borçlarımızın tamamını masaya koymuş değiliz. Beş şirketimizin altındaki yaklaşık 2.3 milyar euro krediyi yeniden vadelendirmeye tabi tutuyoruz. Bunlar için de yaklaşık 3.6 milyar euro tutarında bir teminat havuzu ortaya koyuyoruz. İlave olarak Şahenk Ailesi’nin imzalarını veriyoruz. Bankalarımız, bu programa son derece olumlu yaklaşmış durumdalar.”

'OĞLUM SEN İNANDIĞINI GÖSTER Kİ HERKES İNANSIN'

Yeniden yapılandırma ile ilgili konuya açıklık getiren Ferit Şahenk, “Rahmetli babamın (Ayhan Şahenk) bir lafı vardı. Derdi ki ‘Oğlum, sen inandığını göster ki, herkes inansın.’ Bu kadar net. Biz bu programa inanıyoruz. Biz kimseye ağırlık olmak istemiyoruz. İstediğimiz şey 35 bin çalışan arkadaşımızla yeni oluşan stratejimizle ileriye dönük koşabilmek” diye konuştu.

BÖYLE FIRSAT SUNAN BAŞKA ÜLKE YOK

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Ferit Şahenk, şunları aktardı: “Devletimiz doğru önlemleri alıyor. Bizim de bunların arkasında olmamız lazım. Benim sermaye piyasaları açısından hiçbir endişem yok. Orta vadeli planın çok güçlü açıklanacağına inanıyorum. Doğru reformlarla bu işin arkası rahat gelir. Çünkü Türkiye gibi inanın ki şu anda böyle fırsatları olan çok az ülke var. Bence Türkiye şu anda en ucuz dönemini yaşıyor.”

ORTA VADELİ PROGRAM ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük programa dikkat çeken Hüsnü Akhan, programın ekonomiye yeni bir ivme vereceğine dikkat çekti. Akhan şunları söyledi: “Açıklanan 400 proje, yaklaşık 250 binin üzerinde bir istihdam yaratacak ve 65 milyarlık bir teşvikli yatırıma yol açacak. Daha da önemlisi, orta vadeli program. Program ne kadar kapsamlı ve ne kadar gerçekçi olursa o kadar toplumda ve ekonomi oyuncularında, hatta uluslararası piyasalarda güven yaratacağına inanıyoruz. Buna ilişkin de birtakım olumlu ipuçları var. Özellikle sayın bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı fiyat istikrarını esas alan ve enflasyonla mücadeleye odaklanan bir program olacağı görülüyor.”

ANADOLU MUTFAĞINI DÜNYAYA ANLATIYORUZ

Şu anda 1.2 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını söylediği yeme-içme ve eğlence sektöründe hedeflerinin 7-8 milyar dolarlık bir grup yaratmak olduğunu ifade eden Ferit Şahenk, “Türkiye’nin ismini yurtdışında, benim ‘soft power’ (yumuşak güç) diye değerlendirdiğim şekilde öğretmeye başlayan bir konsept var. Son dönemde Nusret, Günaydın ve yeni Türk lokantası konseptimiz Rüya gibi birkaç markamızla, bunu yaşıyoruz. Türk ve Anadolu mutfağını en iyi şekilde yurtdışına anlatan bir grup haline geldik” diye konuştu.

OTOMOTİVDE BÜYÜYECEK

İnşaat gibi ana sektörlerde varolmaya devam edeceklerini söyleyen Ferit Şahenk, “Benim çok önem verdiğim bir iş daha var. Otomotiv. Son zamanlarda otomotivle ilgili duyumlar çıktı, üzüldüm. Otomotiv bizim için büyümeye de devam edeceğimiz bir sektör. Volkswagen bize biraz kapı açsa, biz bir iki tane daha Volkswagen Grubu dışından da bir şeyler yapabiliriz. Çok iyi bir bayi yapısına sahibiz” dedi.