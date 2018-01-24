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Fernandao 1 kilo daha vermemeli

Fernandao, 17 Mart’taki Konya maçında omzunu kırdı, yaz kampına fazla kilolarıyla döndüğü için ilk haftalarda forma şansı bulamadı. Fernandao sıkı çalışmasının sonucunu aldı. 100 kiloya düşen golcünün vücudunda hiç yağ kalmadı.
 

Fernandao 1 kilo daha vermemeli
Brezilyalı yıldız, 2015-16 sezonunun başında Süper Lig Gol Kralı olarak Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertliler’de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fernandao, sık sık fazla kilolarıyla gündeme geldi.

Ancak geçtiğimiz sezon 17 Mart’ta oynanan Konya maçında omzunu kırması, tecrübeli forvet için dönüm noktası oldu. Fernandao iyileşip kampa katıldığında, fazla kilolarını gören teknik heyet ve arkadaşları gözlerine inanamadı.
 

KİLO VERİRSE KAS KAYBEDER


Başarılı oyuncu bu nedenle uzun süre forma şansı bulamadı, kadroya bile giremedi. Fernandao, bu sorunundan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Hazırlanan diyet programını harfiyen uyguladı ve sonunda 100 kg.’ye düştü. Brezilyalı, fiziksel olarak en fit haline geldi. Şu anda vücudunda hiç yağ bulunmayan Fernandao’nun şu andan itibaren vereceği her kilo, kas kaybı anlamına gelecek. Bu nedenle yıldız futbolcunun artık tek hedefi, şu anki halini korumak.


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