Fernandao 1 kilo daha vermemeli

KİLO VERİRSE KAS KAYBEDER

Erdinç Şahin

yıldız, 2015-16 sezonunun başında’ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertliler’de inişli çıkışlı bir performans sergileyen, sık sık fazla kilolarıyla gündeme geldi.Ancak geçtiğimiz sezon 17 Mart’ta oynananmaçında omzunu kırması, tecrübeli forvet için dönüm noktası oldu.iyileşip kampa katıldığında, fazla kilolarını gören teknik heyet ve arkadaşları gözlerine inanamadı.Başarılı oyuncu bu nedenle uzun süre forma şansı bulamadı, kadroya bile giremedi., bu sorunundan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Hazırlanan diyet programını harfiyen uyguladı ve sonunda 100 kg.’ye düştü. Brezilyalı, fiziksel olarak en fit haline geldi. Şu anda vücudunda hiç yağ bulunmayan Fernandao’nun şu andan itibaren vereceği her kilo, kas kaybı anlamına gelecek. Bu nedenle yıldız futbolcunun artık tek hedefi, şu anki halini korumak.