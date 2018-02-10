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Fernandao 100. maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu, yarın Medipol Başakşehir karşısında forma giymesi durumunda Süper Lig'de 100. maçını oynayacak

Fernandao 100. maçına çıkacak
Bursaspor'a 2013-2014 sezonun devre arasında kiralık olarak gelerek Türkiye macerasına başlayan Fernandao, Süper Lig'de ilk dalyasını demeye hazırlanıyor.

Bursa temsilcisiyle 48 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'yle ise ligde 51 mücadelede ter döktü.
Fernandao, 99 Süper Lig müsabakasında tam 50 kez fileleri havalandırdı.


İLK MAÇINDA 2 GOL ATMIŞTI 


Fernandao, Süper Lig'deki ilk maçını 25 Ocak 2014'te oynadı. Bursaspor'un Eskişehirspor'u 3-1 yendiği maçta Süper Lig kariyerine başlayan Fernandao, bu karşılaşmada 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.


GOL KRALLIĞI YAŞADI 

 

Fernandao, Bursaspor forması altında 2014-2015 sezonunda gol krallığı sevinci yaşadı. İlk yarım sezonunda Süper Lig'de 16 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu, ikinci sezonunda ise gol krallığında zirveye çıktı.

Fernandao, söz konusu sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı Bursaspor'la Süper Lig'de 32 maçta fileleri 22 kez havalandırdı.Brezilyalı oyuncu Bursaspor'da maç başına 0,6'lık bir gol oranı da yakaladı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de gol kralı olan ikinci Brezilyalı futbolcu unvanını elde eden Fernandao, bu performansıyla da sarı-lacivertlilere transfer oldu.

AA


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