Fernandao gidecek mi? Yönetim kararını verdi...

Ocak ayı transfer döneminde adı Cruzieiro ile anılsa da Fenerbahçe’de kalan Jose Fernandao, son haftalardaki performansıyla göz doldurdu. O dönem teknik direktör Aykut Kocaman’ın, “Robin van Persie’nin durumu belli değil. O takımdan ayrılırsa Fernandao’ya çok ihtiyacım olacak” raporuyla kadroda tutulan Brezilyalı yıldız, bu sezon Arap atı gibi geç açılsa da geleceğini garanti altına aldı.

Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan ve onun izlerini yavaş yavaş silen Brezilyalı’nın 2019 yazına kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunuyor. Mevcut teknik heyet ve yönetim oyuncunun bir yıl daha takımda tutulmasını isterken Fernandao’nun ancak çok yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satılması bekleniyor

Son 2 haftada 3 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki santrfor, bu sezon süre aldığı 23 maçta 12 gol atıp, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

JANSSEN İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Sezona çok verimli başlasa da daha sonra yaşadığı sakatlık yüzünden yaklaşık 4 ay futbol oynamayan Vincent Janssen’in Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı. Tottenham’dan kiralık olarak kadroya katılan genç santforun durumunun seçimden sonra netleşeceği belirtildi. Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi halinde Hollandalı’nın bir yıl daha kiralanması gündemde.





Kaynak: Şampiy10