Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fernandao gol atınca Fenerbahçe kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir’i 2-0 yendiği maçın gollerini atan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao, istatistikleriyle ön plana çıkıyor.

Fernandao gol atınca Fenerbahçe kaybetmiyor
Medipol Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golleri kaydeden Fernandao, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 92 karşılaşmanın 32’sinde rakip fileleri havalandırdı.

Toplam 43 kez gol sevinci yaşayan Fernandao’nun rakip fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda Fenerbahçe, sadece bir kez kaybetti.

Sarı-lacivertli ekip, Fernandao’nun gol attığı maçların yüzde 81’ini kazandı. Tecrübeli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 26 galibiyet elde etti, 5 beraberlik yaşadı ve bir kez yenildi.
 

TEK YENİLGİ KONYA


Fenerbahçe, Fernandao’nun gol attığı maçlarda sadece Konyaspor’a kaybetti. Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ligde Konyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilirken takımın tek golünü Fernandao kaydetti.
 

KRİTİK GOLLERE İMZA ATIYOR


Fernandao, Fenerbahçe formasıyla takımı adına kritik gollere de imza atıyor. Sarı-lacivertli takımda 3. sezonunu geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de takımına doğrudan 23 puan kazandırdı. Son olarak Medipol Başakşehir karşısında takımının 2 golüne de imza atan Brezilyalı santrfor, bu sezon Göztepe maçında da takımının 3 puan almasında başrolü oynadı.

Fernandao’nun Fenerbahçe formasıyla gol attığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Sezon         Kulvar                  Maç                Attığı Gol Skor

2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Eskişehirspor 1 2-0
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor 2 2-2
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Konyaspor 1 1-0
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Trabzonspor 1 2-0
2015-2016 Süper Lig Gençlerbirliği-Fenerbahçe 1 0-1
2015-2016 Süper Lig Eskişehirspor-Fenerbahçe 2 0-3
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 2 2-1
2015-2016 Süper Lig Akihsar Belediyespor-Fenerbahçe 1 0-3
2015-2016 Süper Lig Konyaspor-Fenerbahçe 1 2-1
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu 1 4-1
2016-2017 Süper Lig Fenerbahçe-Gençlerbirliği 1 3-0
2016-2017 Süper Lig Trabzonspor-Fenerbahçe 1 0-3
2016-2017 Süper Lig Fenerbahçe-Adanaspor 1 2-2
2016-2017 Süper Lig Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe 1 2-3
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe-Göztepe 1 2-1
2017-2018 Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2 0-2
2015-2016 Türkiye Kupası Giresunspor-Fenerbahçe 1 0-2
2015-2016 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Giresunspor 1 6-1
2015-2016 Türkiye Kupası Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe 1 3-3
2015-2016 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler 1 3-1
2015-2016 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Konyaspor 2 2-0
2016-2017 Türkiye Kupası Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe 1 1-1
2016-2017 Türkiye Kupası Menemen Belediyespor-Fenerbahçe 1 0-1
2016-2017 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Menemen Belediyespor 3 6-0
2016-2017 Türkiye Kupası Kayserispor-Fenerbahçe 2 0-3
2017-2018 Türkiye Kupası Adana Demirspor-Fenerbahçe 2 1-4
2017-2018 Türkiye Kupası Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe 1 1-2
2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Atromitos 2 3-0
2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Celtic-Fenerbahçe 2 2-2
2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Ajax 1 1-0
2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Molde-Fenerbahçe 1 0-2
2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Grasshoppers-Fenerbahçe 1 0-2


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ın reklamı Çin'de büyük yankı uyandırdı

Beşiktaş'ın reklamı Çin'de büyük yankı uyandırdı
Anderson Talisca’ya bonservis kutusu!

Anderson Talisca’ya bonservis kutusu!
Rıza Çalımbay Başakşehir mesaisine başladı

Rıza Çalımbay Başakşehir mesaisine başladı
Dev buluşma: Obra ve Ataman bir araya gelecek

Dev buluşma: Obra ve Ataman bir araya gelecek
Bursaspor'a Moussa Sow müjdesi!

Bursaspor'a Moussa Sow müjdesi!
Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Giuliano tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı

Giuliano tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Fenerbahçe'nin turuncu operasyonu!

Fenerbahçe'nin turuncu operasyonu!
Curling sporcusu Anastasia Bryzgalova gönülleri fethetti!

Curling sporcusu Anastasia Bryzgalova gönülleri fethetti!
'Galatasaray’ın transfer yasağı alma ihtimali yüzde 99.9’dur'

'Galatasaray’ın transfer yasağı alma ihtimali yüzde 99.9’dur'
Cengiz Ünder için Cumhurbaşkanı Erdoğan formülü

Cengiz Ünder için Cumhurbaşkanı Erdoğan formülü