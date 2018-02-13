Fernandao gol atınca Fenerbahçe kaybetmiyor

TEK YENİLGİ KONYA

KRİTİK GOLLERE İMZA ATIYOR

Erdinç Şahin

’ye 3 puanı getiren golleri kaydedenarı-Lacivertli formayla çıktığı 92 karşılaşmanın 32’sinde rakip fileleri havalandırdı.Toplam 43 kez gol sevinci yaşayan Fernandao’nun rakip fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda Fenerbahçe, sadece bir kez kaybetti.Sarı-lacivertli ekip, Fernandao’nun gol attığı maçların yüzde 81’ini kazandı. Tecrübeli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 26 galibiyet elde etti, 5 beraberlik yaşadı ve bir kez yenildi.Fenerbahçe, Fernandao’nun gol attığı maçlarda sadece Konyaspor’a kaybetti. Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ligde Konyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilirken takımın tek golünü Fernandao kaydetti.Fernandao, Fenerbahçe formasıyla takımı adına kritik gollere de imza atıyor. Sarı-lacivertli takımda 3. sezonunu geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de takımına doğrudan 23 puan kazandırdı. Son olarak Medipol Başakşehir karşısında takımının 2 golüne de imza atan Brezilyalı santrfor, bu sezon Göztepe maçında da takımının 3 puan almasında başrolü oynadı.Sezon Kulvar Maç Attığı Gol Skor2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Eskişehirspor 1 2-02015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor 2 2-22015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Konyaspor 1 1-02015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Trabzonspor 1 2-02015-2016 Süper Lig Gençlerbirliği-Fenerbahçe 1 0-12015-2016 Süper Lig Eskişehirspor-Fenerbahçe 2 0-32015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 2 2-12015-2016 Süper Lig Akihsar Belediyespor-Fenerbahçe 1 0-32015-2016 Süper Lig Konyaspor-Fenerbahçe 1 2-12015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu 1 4-12016-2017 Süper Lig Fenerbahçe-Gençlerbirliği 1 3-02016-2017 Süper Lig Trabzonspor-Fenerbahçe 1 0-32016-2017 Süper Lig Fenerbahçe-Adanaspor 1 2-22016-2017 Süper Lig Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe 1 2-32017-2018 Süper Lig Fenerbahçe-Göztepe 1 2-12017-2018 Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2 0-22015-2016 Türkiye Kupası Giresunspor-Fenerbahçe 1 0-22015-2016 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Giresunspor 1 6-12015-2016 Türkiye Kupası Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe 1 3-32015-2016 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler 1 3-12015-2016 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Konyaspor 2 2-02016-2017 Türkiye Kupası Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe 1 1-12016-2017 Türkiye Kupası Menemen Belediyespor-Fenerbahçe 1 0-12016-2017 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Menemen Belediyespor 3 6-02016-2017 Türkiye Kupası Kayserispor-Fenerbahçe 2 0-32017-2018 Türkiye Kupası Adana Demirspor-Fenerbahçe 2 1-42017-2018 Türkiye Kupası Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe 1 1-22015-2016 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Atromitos 2 3-02015-2016 UEFA Avrupa Ligi Celtic-Fenerbahçe 2 2-22015-2016 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Ajax 1 1-02015-2016 UEFA Avrupa Ligi Molde-Fenerbahçe 1 0-22016-2017 UEFA Avrupa Ligi Grasshoppers-Fenerbahçe 1 0-2