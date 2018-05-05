Fernandao hava yolları

1 NUMARA BENTEKE

Erdinç Şahin

Tecrübeli golcü, Avrupa’nın 6 büyük ligi’de maç başına hava topu kazanma alanında en iyi 5. futbolcu oldu.Tecrübeli oyuncu, maç başına 5.1 hava topu kazanmayı başardı., bu alanda rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Brezilyalı buna rağmen son haftalarda formayı Roberto Soldado’ya kaptırdı.Listenin ilk sırasında, İngiliz ekibi Crystal Palace’ta forma giyenbulunuyor. Belçikalı golcü maç başına 8.2 hava topu kazanırken, Stoke’lu Petr Crouch 7.7’lik istatistiğiyle ikinci sırada kendine yer buldu.