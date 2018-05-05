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Fernandao hava yolları

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan Konyaspor maçında kolu kırılan ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Jose Fernandao, bu sezon çıktığı 20 maçtailginç bir istatistiğe imza attı.

Fernandao hava yolları
Tecrübeli golcü, Avrupa’nın 6 büyük ligi İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ile Süper Lig’de maç başına hava topu kazanma alanında en iyi 5. futbolcu oldu.

Tecrübeli oyuncu, maç başına 5.1 hava topu kazanmayı başardı. Fernandao, bu alanda rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Brezilyalı buna rağmen son haftalarda formayı Roberto Soldado’ya kaptırdı.
 

1 NUMARA BENTEKE


Listenin ilk sırasında, İngiliz ekibi Crystal Palace’ta forma giyen Christian Benteke bulunuyor. Belçikalı golcü maç başına 8.2 hava topu kazanırken, Stoke’lu Petr Crouch 7.7’lik istatistiğiyle ikinci sırada kendine yer buldu.

 


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