Fernandao hava yolları

Tecrübeli golcü, Avrupa’nın 6 büyük ligi İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ile Süper Lig
’de maç başına hava topu kazanma alanında en iyi 5. futbolcu oldu.
Tecrübeli oyuncu, maç başına 5.1 hava topu kazanmayı başardı. Fernandao
, bu alanda rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Brezilyalı buna rağmen son haftalarda formayı Roberto Soldado’ya kaptırdı.
1 NUMARA BENTEKE
Listenin ilk sırasında, İngiliz ekibi Crystal Palace’ta forma giyen Christian Benteke
bulunuyor. Belçikalı golcü maç başına 8.2 hava topu kazanırken, Stoke’lu Petr Crouch 7.7’lik istatistiğiyle ikinci sırada kendine yer buldu.
Erdinç Şahin