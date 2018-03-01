Fernandao için Felipe Melo savunması!

AKHİSAR MAÇINDA DA YOK

Erdinç Şahin

maçındaki sevinciyle 2 maç ceza alancezasında indirime gidilmesi için kolları sıvadı!geçen pazar günü oynananderbisinde attığı golden sonra yaptığı sevinç gösterisi nedeniyle2 maç ceza verdi. Hemenen harekete geçenakşamki Beşiktaş derbisi nedeniyle bu sabah erkenden toplanıp nihai kararı vermesini istedi.PFDK, Brezilyalı futbolcuya, cezanın taraftarlara yönelik hakaret nedeniyle verildiği ve kararın da oyçokluğuyla alındığını duyurdu. Tahkim Kurulu, cezayı kaldırmaz veya indirime gitmezse Fernandao, bu akşamki derbinin dışında ligdeki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da oynayamayacak.Fenerbahçe hukukçuları, Tahkim Kulu’nda yapacakları savunmada 2014 yılında Galatasaraylı Melo’nun savunmasını emsal gösterecek. Fernandao’nun benzeri bir seviç gösterisi yapan Melo, hareketini “Brezilya halk dansı” diyerek, savunmuş ve cezadan kurtulmuştu.Bu arada PFDK, Fernandao kararını 4’e 3, yani oyçokluğuyla aldı. Sarı lacivertli hukukçular son dönemde bu şekildeki bir oyçokluğuyla alınmış çok az karar olduğunu belirterek, Tahkim Kurulu’nda yapılacak savunmada cezanın kaldırılacağı konusunda umutlu olduklarını belirtti.Kaynak: Hürriyet