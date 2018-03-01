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Fernandao için Felipe Melo savunması!

PFDK, derbideki gol sevinci nedeniyle Fernandao’ya 2 maç ceza verdi. Fenerbahçe, Tahkim Kurul’nun akşamki Beşiktaş debisi öncesi sabah toplanmasını istedi.

Fernandao için Felipe Melo savunması!
Fenerbahçe, Beşiktaş maçındaki sevinciyle 2 maç ceza alan Fernandao'nun cezasında indirime gidilmesi için kolları sıvadı! 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen pazar günü oynanan Beşiktaş derbisinde attığı golden sonra yaptığı sevinç gösterisi nedeniyle Fenerbahçeli Fernandao’ya 2 maç ceza verdi. Hemenen harekete geçen Fenerbahçe, Tahkim Kurulu’ndan akşamki Beşiktaş derbisi nedeniyle bu sabah erkenden toplanıp nihai kararı vermesini istedi.
 

AKHİSAR MAÇINDA DA YOK


PFDK, Brezilyalı futbolcuya, cezanın taraftarlara yönelik hakaret nedeniyle verildiği ve kararın da oyçokluğuyla alındığını duyurdu. Tahkim Kurulu, cezayı kaldırmaz veya indirime gitmezse Fernandao, bu akşamki derbinin dışında ligdeki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da oynayamayacak.

Fenerbahçe hukukçuları, Tahkim Kulu’nda yapacakları savunmada 2014 yılında Galatasaraylı Melo’nun savunmasını emsal gösterecek. Fernandao’nun benzeri bir seviç gösterisi yapan Melo, hareketini “Brezilya halk dansı” diyerek, savunmuş ve cezadan kurtulmuştu.

Bu arada PFDK, Fernandao kararını 4’e 3, yani oyçokluğuyla aldı. Sarı lacivertli hukukçular son dönemde bu şekildeki bir oyçokluğuyla alınmış çok az karar olduğunu belirterek, Tahkim Kurulu’nda yapılacak savunmada cezanın kaldırılacağı konusunda umutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: Hürriyet


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