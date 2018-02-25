Fernandao'nun attığı gol ofsayt mı?

Beşiktaş - Fenerbahçe (Maç özeti)

Haber Merkezi

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın 8. dakikasında Fernandao'nun attığı gol sonrası ofsayt itirazları yaşandı.Sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Nabil Dirar, yerden ortasını gönderdi. Bu ortayı kaleci Fabri uzaklaştırmak istedi ancak top Giuliano'ya geldi.Giuliano'nın gelişine çektiği şut çizgi üzerinde bulunan Domagoj Vida'dan döndü. Vida'dan dönen topla altıpas içerisinde buluşan Fernandao'nun gelişine çektiği şut Beşiktaş ağları ile buluştu.Golün ardından taraftarlar sosyal medyada golde ofsayt var mı yok mu tartışması yaşadı.