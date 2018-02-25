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Fernandao'nun attığı gol ofsayt mı?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 8. dakikasında Fernandao'nun attığı gol sonrası ofsayt itirazları yaşandı

25 Şubat 2018, Pazar 21:37
Fernandao'nun attığı gol ofsayt mı?
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın 8. dakikasında Fernandao'nun attığı gol sonrası ofsayt itirazları yaşandı.

Sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Nabil Dirar, yerden ortasını gönderdi. Bu ortayı kaleci Fabri uzaklaştırmak istedi ancak top Giuliano'ya geldi.



Giuliano'nın gelişine çektiği şut çizgi üzerinde bulunan Domagoj Vida'dan döndü. Vida'dan dönen topla altıpas içerisinde buluşan Fernandao'nun gelişine çektiği şut Beşiktaş ağları ile buluştu.

Golün ardından taraftarlar sosyal medyada golde ofsayt var mı yok mu tartışması yaşadı.

Beşiktaş - Fenerbahçe (Maç özeti)Beşiktaş - Fenerbahçe (Maç özeti)


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