Fernandao PFDK'ya sevk edildi

Erdinç Şahin

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Fernandao, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe kupa derbisinde oynayamayacak. Öte yandan Fernandao'nun cezası 5 maça kadar çıkabilir.Hukuk Müşavirliği'nce 27.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.Kulübü'nün 23.02.2018 tarihinde GALATASARAY A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.24.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü idarecisi'in aynı müsabakadaki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde GÖZTEPE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca vedeneniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü futbolcusu'nın aynı müsabakadaki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'nın 26.02.2018 tarihinde MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GENÇLERBİRLİĞİSpor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 ve 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 26.02.2018 tarihinde BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü idarecisi'ın aynı müsabakadaki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü teknik sorumlusu'ın aynı müsabakadaki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde NAZİLLİ BELEDİYESPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde NAZİLLİ BELEDİYESPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 26.02.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR- BUGSAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-ÇANAKKALE DARDANEL SK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-DÜZCESPOR SK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ORHANGAZİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde oynanan EROKSPOR A.Ş.-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-TARSUS İDMANYURDU TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR-AYDINSPOR 1923 TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.