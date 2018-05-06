Fernando Torres için sürpriz transfer iddiası!



KARİYERİNE ATLETICO MADRID'DE BAŞLADI

Can Hakman

Söz konusu iddiaya göre; 34 yaşındaki golcü futbolcunun kariyerine MLS’te devam edeceği ve bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu ifade edildi.ekibinin temsilcileri, futbolcuyu kadroya katabilmek için görüşmelerde bulunuyor. El Nino lakabıyla tanınan Fernando Torres’in, Chicago ekibini çalıştıran ve iyi ilişkileri olduğu belirtilen Veljko Paunovic faktörü sebebiyle transfere sıcak bakabileceği belirtildi.Son yıllarda dünya futbolunun önemli yıldızları MLS’te boy gösterdi. Thierry Henry, Frank Lampard, Steven Gerrard gibi isimler bu ligde top koşturdu. İsveç futbolunun efsanelerinden Zlatan Ibrahimovic de yine MLS’te boy gösteren yıldız futbolcular arasında bulunuyor.’inile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. La Liga’da bu sezon toplam 40 maçta 8 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Fernando Torres, kariyerine Atletico Madrid’de başladı.Madrid ekibinde 7 sezon oynayan Torres, 2007-2008 sezonunda Liverpool’a transfer olarak İngiltere Premier Lig’in yolunu tuttu. Torres, 4 sezon Liverpool ardından da 5 sezon Chelsea formalarını terletti.Chelsea’den sonra Milan ile sözleşme imzalayan ve burada 1 yıl kalan Torres, 2014-2015 sezonunda Atletico’ya kiralanmış ve ardından tekrar efsaneleştiği kulübünde yola devam kararı almıştı.(Ajansspor)