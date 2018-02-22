Ferrari 488 Pista görüntülendi

Adem Özdoğan

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari’nin yeni performans modeli’nın görüntüleri basına sızdırıldı. Amerikan forum sitelerinde paylaşılan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan görüntüler yeni modelin mevcut’den daha keskin bir model olacağını gösteriyor. Piyasadaki’nin potansiyel rakibi olan 488 Pista,lik bir otoyol canavarı. Sızan fotoğraflardan görüldüğü üzere Ferrari 488 Pista’da, başta büyük bir ön splitter ve daha belirgin arka difüzör ileüzerinden kapsamlı bir aerodinamik değişiklik yapılmış.Şimdiye kadar üretilen en yüksek performanslıotomobilini üretmeyi hedefleyen marka 488 serisinin yarış otomobili’de kullanılan motoru baz aldı.daha hafif olacak olan yeni motor en iyiolacak. Twinturbo 3.9 litrelik V8 motorda bir takım iç modifikasyonlarla otomobilin beygir ve tork üretimi önemli ölçüde arttırıldı.şimdiye kadar bu segmentteki en büyük rakibi Porsche 911 GT2 RS’nin karşısınaile çıkmıştı. Ancak artık dengeler değişiyor. Mevcut 488, 250 km/s seyir halinde 325 kg’lık birüretiyor buna karşıniçin bu rakam 340 kilograma kadar çıkıyor. Bu güç yarış otomobillerinde aerodinamik parçaların açısı ile ayarlanabiliyor. Ferrari mühendis ekibi bunun üzerine sıkı çalıştı. 488 Pista için aerodinamik değerlerindeiyileştirme sağlandı. Bunun yanında standart jantlara göreağırlık tasarrufu sağlayan 20 inçlik karbon fiber jantlar kullanılmış.