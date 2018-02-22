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Ferrari 488 Pista görüntülendi

İtalyan otomotiv üreticisi, Ferrari 488 Pista’nın internette hızla yayılan görüntüleri hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor
 

Ferrari 488 Pista görüntülendi
İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari’nin yeni performans modeli Ferrari 488 Pista’nın görüntüleri basına sızdırıldı. Amerikan forum sitelerinde paylaşılan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan görüntüler yeni modelin mevcut 488 GTB’den daha keskin bir model olacağını gösteriyor. Piyasadaki Porsche 911 GT2 RS’nin potansiyel rakibi olan 488 Pista, 700 beygirlik bir otoyol canavarı. Sızan fotoğraflardan görüldüğü üzere Ferrari 488 Pista’da, başta büyük bir ön splitter ve daha belirgin arka difüzör ile 488 serisi üzerinden kapsamlı bir aerodinamik değişiklik yapılmış.

Şimdiye kadar üretilen en yüksek performanslı Ferrari otomobilini üretmeyi hedefleyen marka 488 serisinin yarış otomobili Challenge’de kullanılan motoru baz aldı. %10 daha hafif olacak olan yeni motor en iyi V8 olacak. Twinturbo 3.9 litrelik V8 motorda bir takım iç modifikasyonlarla otomobilin beygir ve tork üretimi önemli ölçüde arttırıldı.

Ferrari şimdiye kadar bu segmentteki en büyük rakibi Porsche 911 GT2 RS’nin karşısına 458 Speciale ile çıkmıştı. Ancak artık dengeler değişiyor. Mevcut 488, 250 km/s seyir halinde 325 kg’lık bir downforce üretiyor buna karşın Porsche 911 GT2 RS için bu rakam 340 kilograma kadar çıkıyor. Bu güç yarış otomobillerinde aerodinamik parçaların açısı ile ayarlanabiliyor. Ferrari mühendis ekibi bunun üzerine sıkı çalıştı. 488 Pista için aerodinamik değerlerinde %20 iyileştirme sağlandı. Bunun yanında standart jantlara göre %40 ağırlık tasarrufu sağlayan 20 inçlik karbon fiber jantlar kullanılmış.

Yeni Ferrari için “Pista” adı kesin gibi gözükse de seçenekler arasında “V8 Sport Special Series” de var. Ayrıca bu model için yaklaşık 220.000 avro giriş seviyesi etiketi bekleniyor.
 

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