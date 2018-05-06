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Ferrari'nin yeni modeli Türkiye'de satışa sunuldu

Ferrari’nin, dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdiği cabrio modeli Portofino, Türkiye’de satışa sunuldu

Ferrari'nin yeni modeli Türkiye'de satışa sunuldu
Ferrari’nin geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği, yeni ‘hardtop’ tavanlı V8 GT modeli Portofino Türkiye’de satışa sunuldu. Yerini aldığı California T modeline oranla tamamen yenilenen şasisinin etkisiyle hafiflemiş olan Ferrari Portofino, 600 HP gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede ulaşabiliyor. İsmini İtalya’nın en güzel şehirlerinden biri olan Portofino’dan alan model, katlanabilir tavanı, geniş bagaj hacmi ve cömert yaşam alanı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ülkemizde 541.525 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Ferrari Portofino modelinden, 2018 yılı için 5 adetlik bir kota belirlediklerini ifade eden Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Portofino için belirlenen 5 adetlik kotanın satışını araçlar gelmeden gerçekleştirdik. İlk teslimatını bu ay gerçekleştireceğimiz Ferrari Portofino modellerimizin tamamını Kasım ayına kadar müşterilerimize teslim etmeye devam edeceğiz” bilgisini verdi. 


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