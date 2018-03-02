Feryal Gülman'ı soyan soyguncuların cezası belli oldu



NİTELİKLİ HIRSIZLIK DAVASI



FERYAL GÜLMAN'IN ÇALINAN EŞYALARI

Gülman çiftine boşanma şoku

Feryal Gülman: Konuşursam Türkiye'de duramaz

Elif Bayram

2015'te Bebek'teki yalısından Tarabya'ya taşınan, kendisine yardımcı olması için eve aldığı kişiler tarafından soyuldu. Olay, geçen yıl 11 Mart'ta gerçekleşti., Bebek'teki evi için yatılı hizmetli almaya karar verdi. 1 Mart günü Türkmenistan uyruklu bir çift, yatılı olarak işe alındı. İkili, işe alındıktan birkaç gün sonra Feryal Gülman'ı soymaya karar verdi. Ziynet eşyalarının ve paralarının bulunduğu kasanın şifresini gizlice öğrenen ikili, Feryal Gülman'ın evde olmadığı bir an kasayı boşaltıp evden kaçtı.Durumu fark edenpolise başvurarak yardım istedi. Feryal Gülman'ın şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, Kapalıçarşı'da Türkmenistan uyruklu Z.T. (29) isimli erkek ile E.K.'nın (21) hareketlerinden şüphelenip çantalarını aradı. Zanlıların çantalarının içinden servet çıktı. Ziynet eşyalarının değerinin 3 milyon lira olduğu belirlendi. Soruşturma sonunda Z.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi, E.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Savcılık, çift hakkında 'nitelikli hırsızlık' suçundan dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Z.T. ve E.K., ilk duruşmada altışar yıl hapis cezasına çarptırıldı. İkilinin cezası iyi hal indirimi yapılarak beşer yıla indirildi. E.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.çalınan eşyaları şöyle: 15 bin dolar, bin 600 Euro, 3 bin TL, 15 gram altın, 21 tane farklı modelde küpe, bir tane altın takı seti, bir tane pırlanta takı seti, bir pırlanta künye, beş tane bileklik, sekiz tane yüzük, iki kolye, bir pırlanta broş, bir zümrüt set, dört tane değerli taşlı bilezik, iki adet altın zincir, üç tane farklı markalarda saat.