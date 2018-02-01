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Ferzan Özpetek: Kendimi çok kurnaz hissediyorum

Yapımcılığını yaptığı Cebimdeki Yabancı hakkında konuşan Ferzan Özpetek, filmin haklarının önceden aldığını söyleyerek "Kendimi çok kurnaz hissediyorum" dedi.

Ferzan Özpetek: Kendimi çok kurnaz hissediyorum
Ferzan Özpetek, İtalyan filmi 'Perfetti Sconosciuti'nin yerli uyarlaması olan ve bu hafta vizyona girecek olan Cebimdeki Yabancı'nın yapımcılığını üstlendi.


'BU FİLMİN HAKLARINI İLK ÇIKTIĞI GÜN ALDIM'


Film hakkında konuşan 58 yaşındaki Ferzan Özpetek, “Bu filmin haklarını ilk çıktığı gün aldım. Benden sonra tüm dünya aldı. O yüzden kendimi çok kurnaz hissediyorum. 30-40 kere izledim. Hâlâ da izleyebilirim” dedi.




Film ekibiyle WhatsApp’ta “Telefon Perileri” isimli bir sohbet grubu kurduklarını açıklayan Ferzan Özpetek, “Her gün mesajlaşıyoruz. Bu yıllarca sürecek. Yaşadığımızı anlıyoruz. Sağlığımızı kontrol ediyoruz. Nabız ölçüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cebimdeki Yabancı’nın posteri ve ilk tanıtımı yayınlandı



Cebimdeki Yabancı’nın posteri ve ilk tanıtımı yayınlandıCebimdeki Yabancı’nın posteri ve ilk tanıtımı yayınlandı
Cebimdeki YabancıCebimdeki Yabancı





 


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