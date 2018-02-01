Ferzan Özpetek: Kendimi çok kurnaz hissediyorum



'BU FİLMİN HAKLARINI İLK ÇIKTIĞI GÜN ALDIM'

Cebimdeki Yabancı’nın posteri ve ilk tanıtımı yayınlandı

Cebimdeki Yabancı

Elif Bayram

Ferzan Özpetek, İtalyan filmiyerli uyarlaması olan ve bu hafta vizyona girecek olanyapımcılığını üstlendi.Film hakkında konuşan 58 yaşındaki“Bu filmin haklarını ilk çıktığı gün aldım. Benden sonra tüm dünya aldı. O yüzden kendimi çok kurnaz hissediyorum. 30-40 kere izledim. Hâlâ da izleyebilirim” dedi.Film ekibiyle WhatsApp’taisimli bir sohbet grubu kurduklarını açıklayan Ferzan Özpetek, “Her gün mesajlaşıyoruz. Bu yıllarca sürecek. Yaşadığımızı anlıyoruz. Sağlığımızı kontrol ediyoruz. Nabız ölçüyoruz” ifadelerini kullandı.