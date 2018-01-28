Festivalde 1 buçuk ton hamsi tüketildi

HAMSİ İÇİN METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Mine Bozkurt

Gürsu Belediyesi ile Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, Trabzon yöresinin çeşit çeşit ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Festivalde yerel sanatçılar tarafından çalınan kemençe eşliğinde horonlar oynandı.Renkli görüntülere sahne olan festivalde en büyük ilgiyi ise bedava dağıtılan hamsi gördü.Izgaralarda pişen hamsilerden yemek için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.Festivalle ilgili bilgi veren Gürsu Belediyesi Başkan Vekili Aydın Çıkıkçı, "Bu organizasyon Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Gürsu Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik. Burada Trabzonluların yöresel ürünlerini Gürsululara tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu organizasyon ülkemizin birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir" dedi.