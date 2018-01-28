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Festivalde 1 buçuk ton hamsi tüketildi

Bursa’da düzenlenen 2’nci Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde pişirilen 1.5 ton hamsi, ziyaretçilere ikram edildi

28 Ocak 2018, Pazar 20:20
Festivalde 1 buçuk ton hamsi tüketildi
Gürsu Belediyesi ile Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, Trabzon yöresinin çeşit çeşit ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalde yerel sanatçılar tarafından çalınan kemençe eşliğinde horonlar oynandı.

HAMSİ İÇİN METRELERCE KUYRUK OLUŞTU


Renkli görüntülere sahne olan festivalde en büyük ilgiyi ise bedava dağıtılan hamsi gördü.

Izgaralarda pişen hamsilerden yemek için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Festivalle ilgili bilgi veren Gürsu Belediyesi Başkan Vekili Aydın Çıkıkçı, "Bu organizasyon Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Gürsu Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik. Burada Trabzonluların yöresel ürünlerini Gürsululara tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu organizasyon ülkemizin birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir" dedi.



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