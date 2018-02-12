Festivalde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Güney Amerika
ülkesi Bolivya
'nın geleneksel karnavalı kana bulandı.
Tarihi maden kasabası Oruro
'daki kutlamalarda ana caddede bir sokak satıcısının kullandığı tüp infilak etti.
Üçü çocuk en az sekiz can kaybının olduğu faciada 40'tan fazla yaralı hastanelere taşındı, bazı yaralılar helikopterle başkent La Paz
'daki hastanelere sevk edildi. Yerel medya, patlamanın kazayla gerçekleştiğini aktarıyor.
UNESCO
'nun da tanıdığı festivale her yıl yüz binlerce insan katılıyor.
Her yıl 20 saat boyunca dans grupları sahne alıyor ve karnaval kuyruğu beş kilometreyi buluyor.
17. yüzyılda İspanya
tarafından yasaklanan festival
, Bolivya'nın en çok bilinen etkinliklerinden biri.
Nazlı Erdol