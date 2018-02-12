Festivalde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Nazlı Erdol

ülkesi'nın geleneksel karnavalı kana bulandı.Tarihi maden kasabası'daki kutlamalarda ana caddede bir sokak satıcısının kullandığı tüp infilak etti.Üçü çocuk en az sekiz can kaybının olduğu faciada 40'tan fazla yaralı hastanelere taşındı, bazı yaralılar helikopterle başkent'daki hastanelere sevk edildi. Yerel medya, patlamanın kazayla gerçekleştiğini aktarıyor.'nun da tanıdığı festivale her yıl yüz binlerce insan katılıyor.Her yıl 20 saat boyunca dans grupları sahne alıyor ve karnaval kuyruğu beş kilometreyi buluyor.17. yüzyıldatarafından yasaklanan, Bolivya'nın en çok bilinen etkinliklerinden biri.