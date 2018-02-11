Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 

11 Şubat 2018, Pazar 17:53
Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza, Fethiye - Antalya karayolu Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagedik Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine seyir eden ve sürücüsü tespit edilemeyen 48 FR 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Susam Beleni Deresi'ne uçtu. Meydana gelen kazada otomobilde sıkışan Hüseyin Avcı (18), kuzeni Ümit Avcı (19) ile Serhat Hilmi Hancıoğlu (22) Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Avcı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayı duyan Avcı ve Hancıoğlu'nun yakınları ile arkadaşları hastaneye koştular. 
Kazayla ilgili Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başlattı. 


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