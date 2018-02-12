Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 3 genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp dereye uçan otomobildeki 3 genç yaşamını yitirdi.

12 Şubat 2018, Pazartesi 12:49
Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 3 genç hayatını kaybetti
Muğla - Fethiye 3 gencine ağlıyor. 

Serhat Hilmi Hancıoğlu (22) yönetimindeki 48 FR 111 plakalı otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıktı ve içinde bir miktar su bulunan yol kenarındaki dereye uçtu.
 

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİLER AMA...


Ters dönen aracın sürücüsü Hancıoğlu ile araçtaki Hüseyin Avcı (18) ve kuzeni Cemil Avcı (19) ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 genç, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kazayı duyan Avcı ve Hancıoğlu'nun yakınları ile arkadaşları hastaneye koştular.

Ancak 3 genç de kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


 


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