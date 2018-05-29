Tatil için iki gün önce Günlüklü Koyu'na gelen İngiliz Samuel James (51) ile arkadaşı Jane Amanda (46) kamp yapmak için çadır kurdu. Bir süre önce çadıra kimsenin girip çıkmadığını fark eden koyun görevlileri, durumdan şüphelendi. Çadırı kontrol eden görevliler, James ve Amanda'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemede bulundu. Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan iki İngiliz'in cesetlerinde ilk belirlemelere göre kesici, delici alet, ateşli silah yarısı gibi bir harici bulguya rastlanmadı.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan İngilizlerin cesetleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Fethiye Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.