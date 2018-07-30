Lacivert-Beyazlı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcunun gelecek vaad eden bir isim olduğunu belirten sportif direktör Murat Özavcı, "Kendisinin son dönemde istekli çalışması ve gelişimi bizleri çok mutlu ediyor. Teknik direktörümüz Levent Eriş'in verdiği rapor doğrultusunda Anıl'ın sözleşmesini uzattık. Hayırlısı olsun" dedi.

Anıl geçen sezon 9 maçta görev alıp, 1 kez rakip fileleri sarstı.