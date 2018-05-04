15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

"Fethullah Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum"

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 3'ü tutuklu 20 sanık  ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz bir sanık ise duruşmaya katılmadı.
 
İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki  suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık Oktay Adana, savunmasında, örgütte "mahrem imam" olarak görev yaptığını itiraf etti.
 
2008'den beri askeri yapılanmanın astsubay ve uzman kadrolarından  sorumlu olduğunu anlatan Adana, "2014 yılına kadar bu görevim devam etti. Daha  sonra beni Eskişehir'e 'müdür yardımcısı' diye adlandırılan bir pozisyona  aldılar. 'Mahrem imam' diye adlandırılan şey, cemaatin içinde 'birim' olarak  adlandırılırdı. 10'a yakın birim vardı. Ben astsubaylardan sorumluydum." diye  konuştu.
 
Adana, mahrem imam görevlendirmelerinin tıpkı personel alımı gibi  yapıldığını dile getirerek, "Mahrem imam olabilmek için mülakat yaparlar. Ne  kadar kitap okuduğunu, cemaat için neler yaptığını sorarlar. Sonra 'Biz sizi  arayacağız.' diyerek gönderirler. Uygun bulurlarsa görevlendirirler. Bu göreve  gelenler yılda bir Fethullah Gülen'i ziyarete giderler. Ben 2013 yılında ABD için  vize başvurusu yaptım. Ziyarete gidecektim. Bana vize vermediler. Bu yüzden  gidemedim." beyanında bulundu.


"GÜLEN ÜZERİNDEKİ ATLETİ HEDİYE OLARAK BANA GÖNDERDİ"

 
Üst kademede görevde olanlara çeşitli zamanlarda terör örgütü elebaşı  Gülen'den hediyeler gönderildiğini belirten Adana, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bir görev vardı. 40 kitap okunacaktı. Verilen kitap okuma görevini  herkesten önce tamamlamışım. Amerika'dan, Fethullah Gülen üzerindeki atleti  çıkarıp hediye olarak bana gönderdi. Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum.  Bana birkaç beden bol olsa da kullandım. Bunun dışında özel basım eşarplar,  takke, tesbih gibi hediyeler de geliyordu. Bu, birçok kişinin üzerinden çıkan bir  dolarlar da hediyeydi. Aslında bu dolarların hemen bozdurulmasını, ufak da olsa  bir şeyler almamızı istemişlerdi. Yılda bir evlere özel bir ekip gelir, tıpkı  emniyet gibi köşe bucak aranırdı. Kitaplığımızda bulunacak kitapları belirlerler,  tüm dijital eşyalarımız kontrolden geçirilirdi.
 
Ben sayısını hatırlayamıyorum ama ByLock kurulumu yaptım. Onun  öncesindeki ve darbe girişimi sonrasındaki programları da kullandım."
 
Sanık Adana, örgütün evliliklere ve kişisel harcamalara da müdahil  olduğu bilgisini vererek, "İzdivaçlar için kriterleri olanlar isteklerini  belirtirdi. Tablolar halindeki istekler gözden geçirilir, birbirine uygun olduğu  düşünülenler bir araya getirilirdi. Benim böyle bir evliliğe şahit olmuşluğum  var." ifadelerini kullandı.


"PROMOSYON PARALAR PEŞİN FAİZDİR, BİZE GÖNDERİN"

 
Faiz konusundaki uygulamalara da değinen Adana, şunları dile getirdi:
 
"Bankaların yıllık verdiği promosyon paraların kursaktan geçmesini  yanlış bulurlardı. 'Promosyon paralar peşin faizdir, bize gönderin.' denirdi. Ya  da faizle kredi almışsak orada kullanmamız istenirdi. Onlara gönderdiğimiz  takdirde, paranın İslam ile alakası olmayan kişilere kapı açabilmek adına hediye  almak için kullanılacağını söylemişlerdi. Himmetin önemi çok büyüktü. Zaten bir  sistem vardı ve bütün herkesin bilgileri burada mevcuttu. Kimlik numaraları,  adresleri, fotoğrafları. Bir de kendilerinin belirlediği bir sicil numaramız  vardı.
 
Şahısla irtibat kesilirse nerede yaşadığı, nerede olduğu bulunabilsin  diye tüm bilgiler vardı. Bugün 'gaybubet evleri' diye tabir edilen evler, sicili  temiz olanların üzerinden gösteriliyor. Çok fazla kişi o evde kalsa da sicili  temiz kişinin kaldığı düşünülüyor. Bu süre zarfında kaçmak için sahte kimlikler  yapılıyor, kaçış planları hazırlanıyor."
 
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek  duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek

Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek
Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı

Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı
İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 

İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 
Ramazan ne zaman başlıyor? Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?

Ramazan ne zaman başlıyor? Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Son dakika! 5 şeker fabrikasının satışına onay çıktı

Son dakika! 5 şeker fabrikasının satışına onay çıktı
Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?

Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?
Ege'nin kalbi Büyük Menderes alarm veriyor!

Ege'nin kalbi Büyük Menderes alarm veriyor!
Kadıköy'de can pazarı! Yangına uykuda yakalandılar

Kadıköy'de can pazarı! Yangına uykuda yakalandılar
Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?

Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?
Millet İttifakı protokol imzaları tamamlandı

Millet İttifakı protokol imzaları tamamlandı
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi