Gündemdeki soruşturmaları normal yargı süreci içinde, soğukkanlılıkla değerlendirmek gerektiğini belirten Avukat Orhan Erdemli, "Bir takım haber ve yazılarda; bu soruşturmalar nedeniyle Muhterem Fetullah Gülen’e ağır ithamlar yöneltilmesi büyük bir haksızlıktır" ifadelerini kullandı.



Orhan Erdemli, "Müvekkilim hakkında ortaya atılan iddialar kesinlikle asılsız ve mesnetsizdir. Muhterem Fetullah Gülen’in bu soruşturmalar ve bunları yürüten kamu görevlileriyle en küçük bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır" diye konuştu.



İşte Erdemli'nin o açıklamaları:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son iki günde bazı işadamları, bürokratlar, memurlar ile siyasilerin yakınları gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya konu yolsuzluk, rüşvet ve kaçakçılık iddiaları her ülkede, her zaman karşılaşılabilen olaylardandır. Zira dünya üzerinde bir kısım insanlar yasalara uygun yaşam sürerken, bir kısmı da aykırı eylemler içinde bulunabilir. Nitekim adli organlar ve bağımsız yargı bunun için vardır.



Yetkili organlar, suçlara vakıf olduklarında gerekli soruşturmaları yapma yükümlülüğü altındadır. Bu makamlar masum insanlar hakkında kovuşturmama kararı verirken; şüpheli ve sanıklar ise aleyhlerindeki kararlara karşı itiraz ve temyiz gibi kanun yollarını işletebilirler. Devlet ve toplumlar, bu organların görevlerini hakkıyla yerine getirdiği oranda hayatiyetlerini sürdürürler. Dolayısıyla gündemdeki soruşturmaları normal yargı süreci içinde, soğukkanlılıkla değerlendirmek gerekir.



Hal böyle iken, bir takım haber ve yazılarda; bu soruşturmalar nedeniyle Muhterem Fethullah Gülen’e ağır ithamlar yöneltilmesi büyük bir haksızlıktır. Toplumda müvekkilim aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu hukuka aykırı yayınlar son derece esef vericidir. Bu söylemler yargı sürecini olumsuz etkileyeceği gibi, kamuoyunun dikkatinin de başka yöne çevrilmesine neden olacaktır.



Burada belirtmek gerekir ki, yolsuzluk iddialarının soruşturulmasından kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Diğer yandan “suçluluğu ispat edilene kadar herkesin masum” olduğu evrensel kaidesi de unutulmamalıdır.



Son olarak, müvekkilim hakkında ortaya atılan iddialar kesinlikle asılsız ve mesnetsizdir. Muhterem Fethullah Gülen’in bu soruşturmalar ve bunları yürüten kamu görevlileriyle en küçük bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır.



Açıkça belirtmek isteriz ki; “hükümete savaş açma”, “operasyon başlatma”, “kirli oyunlar oynama”, “tuzak kurma”, “köşeye sıkıştırma” … gibi iddialar hedef saptırmaya hizmet eden, tamamen hayal ürünü gerçek dışı isnatlardan ibarettir.



Sayın Gülen, Allah rızasına kilitlenmiş bir ilim ve fikir insanıdır. Hayatta herhangi bir makam, mevkii, maddi çıkar ve siyasi hedef içinde olmamıştır. Dolayısıyla savaşla, tuzakla, operasyonla, kirli oyunlarla da hiçbir işi olamaz.



Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

