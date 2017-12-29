15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

FETÖ askeri sınav sorularını çalıp sağlık raporunda da yardım etmiş!

Tekirdağ’da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianameye göre askeri okul sınavlarına yönlendirilen örgüt mensuplarına sorular önceden verilmiş ve sağlık raporu aşamasında da kolaylık sağlanmış

29 Aralık 2017, Cuma 09:51
FETÖ askeri sınav sorularını çalıp sağlık raporunda da yardım etmiş!
FETÖ’nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

Etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Harun A., iddianamedeki ifadesinde örgüt ile üniversite yıllarında tanıştığını, kripto yapı içerisinde yer aldığını ve sorumluluğunda bulundukları "asker ağabeyi" şahıslarla sabit/ankesörlü telefon ile iletişime geçtiklerini belirtti.

SAĞLIK RAPORUNDA DA YARDIM ETMİŞLER

Terör örgütü FETÖ ile üniversite yıllarında tanıştığını anlatan Harun A., "Örgüte ait öğrenci evlerinde kaldım. Askeri okul sınavlarına FETÖ tarafından yönlendirildim. Sınavlarda çıkacak sorular verildi. Sağlık raporu sırasında da yardım edildi. Sağlık raporundan çıkan olumlu sonuçlar ile askeri okulu kazandım. FETÖ yapılanması içerisindeki şahıslar ile okullar yıllarında görüşmeler yaptım. Tekirdağ’a atamam olduktan sonra da görüşmelere devam ettim. FETÖ mensubu şahıslar ile sabit/ankesörlü hatlar üzerinden arandım ve bu yöntem ile irtibat kurdum. Bir kez de kurban parası verdim" ifadelerini kullandı.


 
İstanbul’da yılbaşında hava nasıl olacak? (Meteoroloji 29 Aralık son dakika hava durumu raporu)

İstanbul’da yılbaşında hava nasıl olacak? (Meteoroloji 29 Aralık son dakika hava durumu raporu)
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş gazetesine mektup

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş gazetesine mektup
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti

İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın
Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını
Türkiye’nin deprem haritası yenilendi

Türkiye’nin deprem haritası yenilendi
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu

FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi

Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü