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FETÖ'cü eski öğretmene 9 yıl 9 ay hapis cezası

İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi

FETÖ'cü eski öğretmene 9 yıl 9 ay hapis cezası
İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Çakal ve avukatı katıldı.

Sanık avukatı müvekkili hakkındaki iddiaların ByLock kullanıcısı olmak, örgütün 72 tepe yöneticisinden 4’ü ile görüşmek, kapatılan Bank Asya’ya para yatırmak ve çocuklarını örgütün okullarına göndermek olduğunu belirterek aleyhe olan iddiaları kabul etmediklerini söyledi.


'BİLSEYSDİM ASLA GÖNDERMEZDİM'


Tutuklu sanık Çakal, 11 aydır tutuklu olduğunu, darbe girişimini lanetlediğini belirterek, "TBMM’ye bomba atanları tasvip etmem mümkün değildir. Bilseydim çocuklarımı asla o okula göndermezdim. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 6 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezanın sanığın Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) müdür yardımcılığı yaptığı süreçte kamu görevini kötüye kullandığı, eğitim camiası içerisinde yer alıp devlete karşı suç işlediği gerekçesiyle 9 yıl 9 aya çıkartılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 


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