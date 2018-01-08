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FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın adliyeye getirildi

FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan ve adliyeye sevk edildikten sonra ek gözaltı süresi verilerek emniyete götürülen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın, işlemlerin ardından yeniden adliyeye getirildi.

FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın adliyeye getirildi
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan ve cuma günü adliyeye sevk edildikten sonra ek gözaltı süresi verilerek emniyete götürülen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, yeniden adliyeye sevk edildi.


İTİRAF ETMİŞTİ


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek, FETÖ üyesi olduğunu itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan ve sorgulanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Akın ikinci kez adliyeye götürüldü.

Adliyeye 5 Ocak'ta sevk edilen ve fotoğraf teşhisinin ardından ek gözaltı süresi alınarak geri gönderilen Akın, işlemlerin tamamlanmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Akın'ın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınarak sorgulanan Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli yüzbaşı Fuat Söylemez ile Genelkurmay Başkanlığında görevli yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit de adliyeye sevk edildi.
 

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ


Burak Akın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık 2017'de FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmanın ardından teslim olduğu ileri sürülmüştü.

Darbe girişimi sırasında FETÖ'cülere direndiği gerekçesiyle madalya da alan yüzbaşı Akın, darbe girişimi gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay karargahına gelmişti. Komutan Çolak, derdest edildiği alanda darbeci askerler tarafından vurulmuştu.

Emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek itiraflarda bulunan Akın'ın ifadesinde, "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar. Firar edenler sürekli arayarak benimle irtibat kurmaya çalıştılar. Ama ben hep kaçtım, görüşmek istemedim." dediği belirtilmişti.

AA


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