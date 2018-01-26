FETÖ'cü olmakla suçlanan astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş

KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ



İŞLEM BAŞLATILDI

Haber Merkezi

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına mensup askerlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütsel faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Erzincan'ın yanı sıra 14 ayrı şehirde yakalanan 19 muvazzaf askerin polisteki işlemleri devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri devam eden ve aktif görevdeki subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan zanlılardan astsubay Y.B'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı.Halen görev yaptığı Ağrı'da gözaltına alınan ve daha önce Erzincan'da görevli olduğu belirtilen astsubay Y.B'nin evindeki aramada, bir odadaki dolapların arasında uyuşturucu yetiştirmek için özel bölüm oluşturduğu anlaşıldı.Zanlının, odadaki bu bölümde yer alan şeffaf kaplara diktiği 25 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yapımında kullanılan bu bitkinin ev ortamında yetiştirilmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.FETÖ/PDY soruşturmasında sorgusu süren ve uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen Y.B. hakkında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de yasal işlem başlattığı belirtildi.AA