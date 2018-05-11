FETÖ'cüler durmuyor! Sosyal medyada bu iddiayı ortaya attılar



FETÖ’CÜLERİN SON OYUNU FALCON



LOGO KAMUFLAJI



GRUPLAR OLUŞTURULABİLİYOR



KARŞILIKLI ID EKLEME

Serap Belovacıklı

Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonunda ele geçirilen Falcon yüklü bir telefondaki yazışmalar adeta kan dondurdu.Yazışmalarda, polislerin gözaltına alınan FETÖ mensubu kadınlara “Ayaklarından elektrik verdikleri, kafalarına çuval geçirdikleri, kadınları zorla soymaya kalktıkları ve fiziki müdahale edip taciz ettiler, kafasına çuval geçirip silah şarjörünü çektiler” yönünde yalanlarla işkence yapılıyor algısı yaratmak istedikleri ortaya çıktı.FETÖ mensupları, verdikleri talimatta Twitter ve Facebook’ta eski işkence görüntüleriyle bu bilgilerin paylaşılmasını da istedi.FETÖ’cü teröristler ayrıca yaptıkları kara propaganda da Emniyet’te görev yapan polislerin de isimlerini tek tek açıklayarak işkenceci dediler.Son günlerde FETÖ soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt üyelerinin cep telefonlarında yapılan incelemede ByLock benzeri bir iletişim programı olan Falcon'a rastlandı. Terör örgütünün, güncel iletişim programı Falcon'u şeytanın dahi aklına gelmeyecek özelliklerle donattığı ortaya çıktı. Program, örgüt üyelerinin yakalanma ihtimaline karşı biri gerçek diğeri sahte olmak üzere 'çift şifreleme' yöntemiyle kriptolandı. Yakalanan örgüt üyeleri, yazışmaları ve dosyaları gizlemek için sahte şifre ile programa giriş yaparken, hiçbir bilgi ve içerik görülmüyor. Diğer dikkat çeken özellik ise programa dışarıdan müdahale edilerek içerikler ve dosyalar silinebiliyor.FETÖ'nün deşifre olan ByLock, CoverMe, Kakao Talk ve Eagle gibi şifreli programların ardından Falcon iletişim ağını kullanarak örgütün aktif hücrelerini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarıyla 'canlı tutmaya' çalıştığı tespit edildi.Falcon programı, farklı sosyal medya programları logolarının arkasına gizlenerek yüklendi. Programı en önemli özelliği kullanan örgüt üyesi gözaltına alındığı an programa dışarıdan müdahale edilebiliyor ve telefon üzerindeki içerikler, veriler, dosyalar otomatik olarak siliniyor.Program esd car, flah bellek, Bluetooth ile dışarıdan müdahale ile telefonlara yükleniyor. İlk kurulum ekranı çalıştırıldığında pin ve en az 8 farklı ve sıralı olmayan karakterden oluşan bir parola ile kayıt olunan bir ekranla karşılaşılıyor. Programı kullanacak olan örgüt üyelerinin ilk kayıtlarını bu ekran üzerinden oluşturarak programa giriş yapılıyor. Program içeriğindeki "kişiler" sekmesinde uygulama üzerinden görüşülen örgüt üyelerinin kullanıcı numaraları ve oluşturulan grupların isimleri yer alıyor.Şahsa özel ID numarası veren programla iletişim kurmak isteyen örgüt üyelerinin karşılıklı kullanıcı numarasını bilmesi gerekiyor. Uygulama üzerine iki farklı şifrenin tanımlandığı, kullanıcıların doğru şifre ile giriş yaptıklarında uygulamayı normal olarak kullandıkları, ancak ikinci şifre ile giriş yaptıklarında programa erişim sağladıkları fakat içerisinde hiçbir bilgi ve içeriğin görülmediği, uygulamaya bir defa yanlış şifre ile girildikten sonra gerçek şifre ile giriş yapıldığında tüm bilgilerin silindiği tespit edildi.