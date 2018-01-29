FETÖ davası kapsamında tutuklanan 6 iş adamına tahliye



ADLİ KONTROL ŞARTI KONULDU

Gizem Yetil

ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülendavasının beşinci duruşmasına, 29’u tutuklu, 68 sanık ile yakınları ve avukatlar katıldı.Duruşmada sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından avukatlar müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Ardından mahkemeye heyeti, duruşmaya ara verdi.Yaklaşık 3 saat süren aranın ardından verilen ara kararla, tutuklu sanıklardan iş adamlarıvetespit tutanaklarında isimlerinin olmaması ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.Mahkeme heyeti, duruşmayı ise 21 Mayıs 2018’e erteledi.