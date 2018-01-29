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FETÖ davası kapsamında tutuklanan 6 iş adamına tahliye

Denizli'de 29’u tutuklu 68 sanıklı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, örgüte finans desteği sağladıkları ve il yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan tutuklu 6 iş adamı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

29 Ocak 2018, Pazartesi 19:36
FETÖ davası kapsamında tutuklanan 6 iş adamına tahliye
Denizli EGS Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davasının beşinci duruşmasına, 29’u tutuklu, 68 sanık ile yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından avukatlar müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Ardından mahkemeye heyeti, duruşmaya ara verdi.


ADLİ KONTROL ŞARTI KONULDU


Yaklaşık 3 saat süren aranın ardından verilen ara kararla, tutuklu sanıklardan iş adamları Sezai Günalp, Osman Özen, Osman Refik Esmek, Hüseyin Moralıoğlu, Osman Kiriş ve İsmail Gürsoy, ByLock tespit tutanaklarında isimlerinin olmaması ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ise 21 Mayıs 2018’e erteledi.
 


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