FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, savcılıkça yürütülen soruşturmanın ardından 280 kişi hakkında kamu davası açıldı. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yargılamanın, 1 numaralı sanığı FETÖ/PDY'nin elebaşı Fethullah Gülen oldu. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 280 sanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı.

SANIKLAR ARASINDA YER ALAN İSİMLER

Davadaki sanıklar arasında, 15 Temmuz öncesinde Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de yer aldı.

104 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son duruşmada, savcının daha önce mütalaa verdiği 178 sanıktan 137'si hakkındaki karar açıklandı. 104 kişi hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklardan 21'i için ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan da 31 sanık 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davada itirafçı olan Şapka takma isimli Albay Hakan Bıyık ile Kuzgun takma isimli Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'a ise önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezaları daha sonra 16 yıl 8 ay hapse indirildi.

KORGENERAL DEMİRASLAN'A DA AĞIR CEZA

Sanıklar arasında yer alan Hava Kuvvetleri eski Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast suçundan da yargılanan Hava Kuvvetleri eski Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'a, bu suçtan ceza verilmedi.