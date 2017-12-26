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FETÖ'den askerlere hayat kadınıyla kumpas

Mersin'de iki askeri personele kumpas kurmak amacıyla 'hayat kadını' ayarlayıp, isimsiz ihbar göndererek meslekten ihraç edilmelerini sağladıkları belirlenen 6 kişi, FETÖ'den gözaltına alındı.

FETÖ'den askerlere hayat kadınıyla kumpas
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri kumpas davasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin 2 askere kumpas kurmak amacıyla 'hayat kadını' ayarlayıp, isimsiz ihbar göndermek suretiyle haklarında dinleme kararı aldırıp, meslekten ihraç edilmelerini sağladıkları belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 1'i astsubay, 4'ü kadın 6 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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